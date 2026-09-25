Brutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Black Vinyl) (4610297809284B) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brutto (Ляпис Трубецкой)
Альбом (сингл)
Родны Край
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 729628
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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297809284B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brutto (Ляпис Трубецкой)
Альбом (сингл)
Родны Край
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Человек, Родны Край, Чёрная Сотня, Moscow Calling, Будзь Смелым, Гарри, Партизан Рок, Воины Света, Приказ Эрнесто, Священный Огонь, Просперо, Реввоенсовет
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Brutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Black Vinyl) (4610297809284B) виниловая пластинка
"Родны край" - второй студийный альбом белорусской рок-группы Brutto, выпущенный в 2015 году. Альбом вышел ровно через год после предыдущего. По словам Сергея Михалка, в этой своей новой группе Brutto он нарочно пытался отказаться от всего, что было в группе Ляпис Трубецкой, но позже решил вернуться к более глубоким текстам. Переиздание 2025 года на черном виниле. Brutto - панк-рок-группа бывшего солиста музыкальной группы Ляпис Трубецкой Сергея Михалка, основанная им после прекращения существования коллектива Ляпис Трубецкой. Сами музыканты позиционируют себя как: "Бригада революционного угара и творческого отпора имени Орнеллы Мутти."
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297809284B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brutto (Ляпис Трубецкой)
Альбом (сингл)
Родны Край
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Человек, Родны Край, Чёрная Сотня, Moscow Calling, Будзь Смелым, Гарри, Партизан Рок, Воины Света, Приказ Эрнесто, Священный Огонь, Просперо, Реввоенсовет
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
"Родны край" - второй студийный альбом белорусской рок-группы Brutto, выпущенный в 2015 году. Альбом вышел ровно через год после предыдущего. По словам Сергея Михалка, в этой своей новой группе Brutto он нарочно пытался отказаться от всего, что было в группе Ляпис Трубецкой, но позже решил вернуться к более глубоким текстам. Переиздание 2025 года на черном виниле. Brutto - панк-рок-группа бывшего солиста музыкальной группы Ляпис Трубецкой Сергея Михалка, основанная им после прекращения существования коллектива Ляпис Трубецкой. Сами музыканты позиционируют себя как: "Бригада революционного угара и творческого отпора имени Орнеллы Мутти."
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Brutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Black Vinyl) (4610297809284B) виниловая пластинка - по цене 3400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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