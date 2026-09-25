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Наконечный - Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису (4610297807006) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Наконечный - Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису (4610297807006) виниловая пластинка

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Наконечный - Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису (4610297807006) виниловая пластинка - фото 1
Наконечный - Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису (4610297807006) виниловая пластинка - фото 2
Наконечный - Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису (4610297807006) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Наконечный
Альбом (сингл)
Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наконечный - Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису (4610297807006) виниловая пластинка - фото 1
  • Наконечный - Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису (4610297807006) виниловая пластинка - фото 2
  • Наконечный - Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису (4610297807006) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729622
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Загружаем...
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Наконечный - Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису (4610297807006) виниловая пластинка
4 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297807006]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Наконечный
Альбом (сингл)
Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Введение, Вдова (Наконечный, Александр Корюковец), Необъятная, Песня разбойников (Наконечный, Гудтаймс), Ночь, Одуванчики, Б1 Доля, Б2 Дорога домой, Б3 В чистом поле, Б4 Без любви, Б5 Обними
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наконечный - Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису (4610297807006) виниловая пластинка

"Сказка про Ивана-Дурака и Лису-Василису" - студийный альбом российской рок-группы Наконечный, выпущенный в 2025 году. В записи пластинки приняли участие баянист Аффинажа Александр Корюковец, лидер Гудтаймса Артём Шаров, а также детский хор. Специально приглашали человека, который расписывал аранжировки к симфоническому оркестру, озвучивали шумовую картинку, как делают это в кино. Лимитированное издание в 100 экземпляров представлено на виниле черного цвета. Наконечный - российская рок-группа из Санкт-Петербурга, образованная в 2018 году. Бессменный лидер коллектива - Александр Наконечный. Группа исполняет музыку в жанре рок и выпустила несколько альбомов, включая "432" (2018) и "Нищета и свобода" (2020). Участники группы принимали участие в фестивалях, таких как "Улетай".



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Наконечный - Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису (4610297807006) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297807006]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Наконечный
Альбом (сингл)
Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Введение, Вдова (Наконечный, Александр Корюковец), Необъятная, Песня разбойников (Наконечный, Гудтаймс), Ночь, Одуванчики, Б1 Доля, Б2 Дорога домой, Б3 В чистом поле, Б4 Без любви, Б5 Обними
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
"Сказка про Ивана-Дурака и Лису-Василису" - студийный альбом российской рок-группы Наконечный, выпущенный в 2025 году. В записи пластинки приняли участие баянист Аффинажа Александр Корюковец, лидер Гудтаймса Артём Шаров, а также детский хор. Специально приглашали человека, который расписывал аранжировки к симфоническому оркестру, озвучивали шумовую картинку, как делают это в кино. Лимитированное издание в 100 экземпляров представлено на виниле черного цвета. Наконечный - российская рок-группа из Санкт-Петербурга, образованная в 2018 году. Бессменный лидер коллектива - Александр Наконечный. Группа исполняет музыку в жанре рок и выпустила несколько альбомов, включая "432" (2018) и "Нищета и свобода" (2020). Участники группы принимали участие в фестивалях, таких как "Улетай".


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наконечный - Сказка Про Ивана-Дурака И Лису-Василису (4610297807006) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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