Brutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Black Vinyl) (4610297809277B) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brutto (Ляпис Трубецкой)
Альбом (сингл)
Underdog
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 729617
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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297809277B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brutto (Ляпис Трубецкой)
Альбом (сингл)
Underdog
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Brutto, Underdog, Гири, Наше Возьме, Веселей, Мяч, I Get Wet, Гарэза, Регби, The Chauffeur, Дворняги, Труд
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Brutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Black Vinyl) (4610297809277B) виниловая пластинка
"Underdog" - дебютный студийный альбом белорусской рок-группы Brutto, выпущенный в 2014 году. По словам Сергея Михалка, над новым проектом в общей сложности работало около 50 человек в течение последнего года, но всё держалось в секрете. Стиль песен изменился и не был похож на Ляпис Трубецкой. В текстах стала преобладать тема спорта, а в группе появились спортсмены. Переиздание 2025 года на черном виниле. Brutto - панк-рок-группа бывшего солиста музыкальной группы Ляпис Трубецкой Сергея Михалка, основанная им после прекращения существования коллектива Ляпис Трубецкой. Сами музыканты позиционируют себя как: "Бригада революционного угара и творческого отпора имени Орнеллы Мутти."
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297809277B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brutto (Ляпис Трубецкой)
Альбом (сингл)
Underdog
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Brutto, Underdog, Гири, Наше Возьме, Веселей, Мяч, I Get Wet, Гарэза, Регби, The Chauffeur, Дворняги, Труд
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
"Underdog" - дебютный студийный альбом белорусской рок-группы Brutto, выпущенный в 2014 году. По словам Сергея Михалка, над новым проектом в общей сложности работало около 50 человек в течение последнего года, но всё держалось в секрете. Стиль песен изменился и не был похож на Ляпис Трубецкой. В текстах стала преобладать тема спорта, а в группе появились спортсмены. Переиздание 2025 года на черном виниле. Brutto - панк-рок-группа бывшего солиста музыкальной группы Ляпис Трубецкой Сергея Михалка, основанная им после прекращения существования коллектива Ляпис Трубецкой. Сами музыканты позиционируют себя как: "Бригада революционного угара и творческого отпора имени Орнеллы Мутти."
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Brutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Black Vinyl) (4610297809277B) виниловая пластинка - стоимость товара 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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