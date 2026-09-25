Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (Lp,Gatefold) (46200032918959) виниловая пластинка
Дебютный альбом 1991 года исполнителя городского романса и русского шансона Александра Новикова. Конверт и винил в превосходном состоянии. Александр Васильевич Новиков - российский поэт, автор-исполнитель блатных песен, песен в жанре городского романса, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады. За время творческой деятельности Александр Новиков написал более трёхсот песен, среди которых "Помнишь, девочка?.", "Вези меня,извозчик", "Шансоньетка", "Уличная красотка", "Город древний", давно ставшие классикой жанра. Его дискография на данный момент насчитывает более 20-и номерных альбомов, 14 альбомов-записей с концертов, 13 видеодисков, а также несколько сборников стихов, песен и автобиографическая книга. Александр Новиков является лауреатом общенациональной премии «Овация» в номинации "Городской романс" (1995), многократным лауреатом премии "Шансон года". (с 2002 по 2018).
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Теги товара: Шансон
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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