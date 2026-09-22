I.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
I.F.K
Альбом (сингл)
Жизнь Радикала
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
В наличии
Код товара: 729600
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4 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Клюква Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Клюква Рекордс
Barcode
[Клю092B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
I.F.K
Альбом (сингл)
Жизнь Радикала
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Смерть Радикала, 2-1, Дорога К Рабству, Радиоформат, Записка Президенту, Тем, Кто Лучше, За-Жи-Гон, Водобоязнь, Жизнь Взаймы, Спокойной Ночи (Война Полов), Есаульское Диско, La Vita Fragile, Нам Важно Всё, Капустник В Аду
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара I.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Смерть Радикала, 2-1, Дорога К Рабству, Радиоформат, Записка Президенту, Тем, Кто Лучше, За-Жи-Гон, Водобоязнь, Жизнь Взаймы, Спокойной Ночи (Война Полов), Есаульское Диско, La Vita Fragile, Нам Важно Всё, Капустник В Аду
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Клюква Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Клюква Рекордс
Barcode
[Клю092B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
I.F.K
Альбом (сингл)
Жизнь Радикала
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Смерть Радикала, 2-1, Дорога К Рабству, Радиоформат, Записка Президенту, Тем, Кто Лучше, За-Жи-Гон, Водобоязнь, Жизнь Взаймы, Спокойной Ночи (Война Полов), Есаульское Диско, La Vita Fragile, Нам Важно Всё, Капустник В Аду
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Смерть Радикала, 2-1, Дорога К Рабству, Радиоформат, Записка Президенту, Тем, Кто Лучше, За-Жи-Гон, Водобоязнь, Жизнь Взаймы, Спокойной Ночи (Война Полов), Есаульское Диско, La Vita Fragile, Нам Важно Всё, Капустник В Аду
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I.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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