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Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Прыг-Скок (+Буклет,Стикеры) (4660059680828) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Прыг-Скок (+Буклет,Стикеры) (4660059680828) виниловая пластинка

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Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Прыг-Скок (+Буклет,Стикеры) (4660059680828) виниловая пластинка - фото 1
Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Прыг-Скок (+Буклет,Стикеры) (4660059680828) виниловая пластинка - фото 2
Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Прыг-Скок (+Буклет,Стикеры) (4660059680828) виниловая пластинка - фото 3
Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Прыг-Скок (+Буклет,Стикеры) (4660059680828) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие)
Альбом (сингл)
Прыг-Скок
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Прыг-Скок (+Буклет,Стикеры) (4660059680828) виниловая пластинка - фото 1
  • Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Прыг-Скок (+Буклет,Стикеры) (4660059680828) виниловая пластинка - фото 2
  • Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Прыг-Скок (+Буклет,Стикеры) (4660059680828) виниловая пластинка - фото 3
  • Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Прыг-Скок (+Буклет,Стикеры) (4660059680828) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729599
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Характеристики

Бренд
Выргород
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Выргород
Barcode
[4660059680828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие)
Альбом (сингл)
Прыг-Скок
Жанр
панк
Трек-лист
Про Дурачка, Песенка О Святости, Мыше И Камыше, Отряд Не Заметил Потери Бойца, Про Червячков, Ночь, Маленький Принц Возвращался Домой, 0.8375, Ещё Раз Про Дурачка, Про Мишутку, Когда Я Умер, Жека Уже В Гамбурге, Моё Описание Меня Бережёт, Про Окурок И Курок (Самоотвод), Иваново Детство, Прыг-Скок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Прыг-Скок (+Буклет,Стикеры) (4660059680828) виниловая пластинка

Советская и российская рок-группа, основанная 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым, наиболее заметная представительница сибирского панк-рока. Музыка коллектива на начальном этапе представляла собой панк-рок с сильным гаражным влиянием, сохранявшимся на всём протяжении творческой деятельности группы, а в 1990-х годах её стилистика сместилась в сторону психоделического рока. «Гражданская оборона» являлась одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп СССР и России. Группа распалась в 2008 году после смерти Егора Летова.

Отзывы о товаре Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Прыг-Скок (+Буклет,Стикеры) (4660059680828) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Выргород
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Выргород
Barcode
[4660059680828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие)
Альбом (сингл)
Прыг-Скок
Жанр
панк
Трек-лист
Про Дурачка, Песенка О Святости, Мыше И Камыше, Отряд Не Заметил Потери Бойца, Про Червячков, Ночь, Маленький Принц Возвращался Домой, 0.8375, Ещё Раз Про Дурачка, Про Мишутку, Когда Я Умер, Жека Уже В Гамбурге, Моё Описание Меня Бережёт, Про Окурок И Курок (Самоотвод), Иваново Детство, Прыг-Скок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Советская и российская рок-группа, основанная 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым, наиболее заметная представительница сибирского панк-рока. Музыка коллектива на начальном этапе представляла собой панк-рок с сильным гаражным влиянием, сохранявшимся на всём протяжении творческой деятельности группы, а в 1990-х годах её стилистика сместилась в сторону психоделического рока. «Гражданская оборона» являлась одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп СССР и России. Группа распалась в 2008 году после смерти Егора Летова.
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Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Прыг-Скок (+Буклет,Стикеры) (4660059680828) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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