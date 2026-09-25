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Tonu Naissoo - Hymn To The Sun (Ltd 500 Copies,Numbered) (4745010139017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tonu Naissoo - Hymn To The Sun (Ltd 500 Copies,Numbered) (4745010139017) виниловая пластинка

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Tonu Naissoo - Hymn To The Sun (Ltd 500 Copies,Numbered) (4745010139017) виниловая пластинка - фото 1
Tonu Naissoo - Hymn To The Sun (Ltd 500 Copies,Numbered) (4745010139017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tonu Naissoo
Альбом (сингл)
Hymn To The Sun
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tonu Naissoo - Hymn To The Sun (Ltd 500 Copies,Numbered) (4745010139017) виниловая пластинка - фото 1
  • Tonu Naissoo - Hymn To The Sun (Ltd 500 Copies,Numbered) (4745010139017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729588
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Загружаем...
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Загружаем...
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Tonu Naissoo - Hymn To The Sun (Ltd 500 Copies,Numbered) (4745010139017) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ArtBeat Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ArtBeat Music
Barcode
[4745010139017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tonu Naissoo
Альбом (сингл)
Hymn To The Sun
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
A Little Overture, Repeating Story, Memories Last Forever, Unstable Moments, Swingin’ Balloons, The First Day Of The New Year, Two Ways, Come With Me, Crystal Morning, Run On The Edge, Hymn To The Sun, Rush Hour
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tonu Naissoo - Hymn To The Sun (Ltd 500 Copies,Numbered) (4745010139017) виниловая пластинка

"Hymn to the Sun'" - альбом композитора и джазового пианиста Тыну Наиссоо, выпущенный в честь 70-летнего юбилея музыканта на виниле. Он содержит композиции в сольном испольнении маэстро на фортепиано и электронном пианино. Лимитированное издание на 180-гр тяжёлом черном виниле. Тыну Найсоо - эстонский композитор и джазовый пианист. Найсоо начал заниматься классическим фортепиано в возрасте шести лет в Таллиннской музыкальной школе, которую окончил в 1970 году со степенью в области теории музыки. Затем он учился в Таллиннской государственной консерватории которую окончил по классу композиции у Эйно Тамберга в 1982 году, и в Музыкальном колледже Беркли в США. Первое серьезное выступление перед публикой состоялось в 16 лет на международном джазовом фестивале "Tallinn 1967". В 1971 году играл в квартете Вадима Виадро и дуэте Ганелин-Тарасов. С 1972 по 1976 год играл на клавишных в эстрадном ансамбле Laine. Тыну Найсоо писал в основном музыку для кино и театра, а также многочисленные произведения для джазовых ансамблей и оркестров, хоровые песни и камерную музыку. Выступает как сольно, так и с трио под своим именем. Сотрудничал со следующими музыкантами и группами: Гебхард Ульман, Рио Кавасак Мишель Марре, Ив Тайхер, Йенс Винтер, Боб Мозес, Деннис Роуленд, Тед Керсон, Владимир Тарасов, Ульф Крокфорс, Брайан Мелвин, UMO Big Band, Адам Макович, Джон Тейлор и New York Voices.

Отзывы о товаре Tonu Naissoo - Hymn To The Sun (Ltd 500 Copies,Numbered) (4745010139017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ArtBeat Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ArtBeat Music
Barcode
[4745010139017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tonu Naissoo
Альбом (сингл)
Hymn To The Sun
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
A Little Overture, Repeating Story, Memories Last Forever, Unstable Moments, Swingin’ Balloons, The First Day Of The New Year, Two Ways, Come With Me, Crystal Morning, Run On The Edge, Hymn To The Sun, Rush Hour
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Япония
Описание
"Hymn to the Sun'" - альбом композитора и джазового пианиста Тыну Наиссоо, выпущенный в честь 70-летнего юбилея музыканта на виниле. Он содержит композиции в сольном испольнении маэстро на фортепиано и электронном пианино. Лимитированное издание на 180-гр тяжёлом черном виниле. Тыну Найсоо - эстонский композитор и джазовый пианист. Найсоо начал заниматься классическим фортепиано в возрасте шести лет в Таллиннской музыкальной школе, которую окончил в 1970 году со степенью в области теории музыки. Затем он учился в Таллиннской государственной консерватории которую окончил по классу композиции у Эйно Тамберга в 1982 году, и в Музыкальном колледже Беркли в США. Первое серьезное выступление перед публикой состоялось в 16 лет на международном джазовом фестивале "Tallinn 1967". В 1971 году играл в квартете Вадима Виадро и дуэте Ганелин-Тарасов. С 1972 по 1976 год играл на клавишных в эстрадном ансамбле Laine. Тыну Найсоо писал в основном музыку для кино и театра, а также многочисленные произведения для джазовых ансамблей и оркестров, хоровые песни и камерную музыку. Выступает как сольно, так и с трио под своим именем. Сотрудничал со следующими музыкантами и группами: Гебхард Ульман, Рио Кавасак Мишель Марре, Ив Тайхер, Йенс Винтер, Боб Мозес, Деннис Роуленд, Тед Керсон, Владимир Тарасов, Ульф Крокфорс, Брайан Мелвин, UMO Big Band, Адам Макович, Джон Тейлор и New York Voices.
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Tonu Naissoo - Hymn To The Sun (Ltd 500 Copies,Numbered) (4745010139017) виниловая пластинка - стоимость товара 3400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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