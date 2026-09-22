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Ансамбль Дрессированных Клонов - Музыка Идентичная Натуральной (Lp, Limited,Numbered) (4630356101036) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ансамбль Дрессированных Клонов - Музыка Идентичная Натуральной (Lp, Limited,Numbered) (4630356101036) виниловая пластинка

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Ансамбль Дрессированных Клонов - Музыка Идентичная Натуральной (Lp, Limited,Numbered) (4630356101036) виниловая пластинка - фото 1
Ансамбль Дрессированных Клонов - Музыка Идентичная Натуральной (Lp, Limited,Numbered) (4630356101036) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ансамбль Дрессированных Клонов
Альбом (сингл)
Музыка Идентичная Натуральной
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ансамбль Дрессированных Клонов - Музыка Идентичная Натуральной (Lp, Limited,Numbered) (4630356101036) виниловая пластинка - фото 1
  • Ансамбль Дрессированных Клонов - Музыка Идентичная Натуральной (Lp, Limited,Numbered) (4630356101036) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729583
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Ансамбль Дрессированных Клонов - Музыка Идентичная Натуральной (Lp, Limited,Numbered) (4630356101036) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metropolis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[4630356101036]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ансамбль Дрессированных Клонов
Альбом (сингл)
Музыка Идентичная Натуральной
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Абрау-дюрсо 1979, Береги полупроводники, Прогулка по радуге (Feklina), Пропала, Любовь нейросеть, Она моя робот, Квадраты, Ракеты, Красный - это новый зелёный, Изоляционное электро, Попит, Радуйтесь, Блогер и криптокоуч, Веселью быть!, Квадраты (Live)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ансамбль Дрессированных Клонов - Музыка Идентичная Натуральной (Lp, Limited,Numbered) (4630356101036) виниловая пластинка

Музыкальный калейдоскоп в офлайне!. Ансамбль дрессированных клонов — проект пермского музыканта Ивана Степанова, в стиле фанк, соул, электроника, выстроенный в мягкой советской эстетике. Вообще, музыка Ивана охватывает широкий спектр направлений: от ретровейва до акустических баллад. Творчество объединено тонким юмором, легкой ностальгией и добрым настроением. На пластинку вошли такие треки, как: ностальгичный «Абрау-дюрсо 1979», мечтательная «Прогулка по радуге», фантастическая «Любовь нейросеть», назидательная «Береги полупроводники», философская «Радуйтесь», эпическая «Квадраты» в двух версиях (+ лайв), невесомая «Ракеты», а также вышедший в 2025 году романтический сингл «Блогер и криптокоуч». Тираж ультра лимитированный — всего 100 экземпляров на черном виниле. В каждой пластинке вас ждет прекрасная вкладка с фотографиями и текстами песен!

Отзывы о товаре Ансамбль Дрессированных Клонов - Музыка Идентичная Натуральной (Lp, Limited,Numbered) (4630356101036) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metropolis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[4630356101036]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ансамбль Дрессированных Клонов
Альбом (сингл)
Музыка Идентичная Натуральной
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Абрау-дюрсо 1979, Береги полупроводники, Прогулка по радуге (Feklina), Пропала, Любовь нейросеть, Она моя робот, Квадраты, Ракеты, Красный - это новый зелёный, Изоляционное электро, Попит, Радуйтесь, Блогер и криптокоуч, Веселью быть!, Квадраты (Live)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Музыкальный калейдоскоп в офлайне!. Ансамбль дрессированных клонов — проект пермского музыканта Ивана Степанова, в стиле фанк, соул, электроника, выстроенный в мягкой советской эстетике. Вообще, музыка Ивана охватывает широкий спектр направлений: от ретровейва до акустических баллад. Творчество объединено тонким юмором, легкой ностальгией и добрым настроением. На пластинку вошли такие треки, как: ностальгичный «Абрау-дюрсо 1979», мечтательная «Прогулка по радуге», фантастическая «Любовь нейросеть», назидательная «Береги полупроводники», философская «Радуйтесь», эпическая «Квадраты» в двух версиях (+ лайв), невесомая «Ракеты», а также вышедший в 2025 году романтический сингл «Блогер и криптокоуч». Тираж ультра лимитированный — всего 100 экземпляров на черном виниле. В каждой пластинке вас ждет прекрасная вкладка с фотографиями и текстами песен!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ансамбль Дрессированных Клонов - Музыка Идентичная Натуральной (Lp, Limited,Numbered) (4630356101036) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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