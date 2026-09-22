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Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка

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Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка - фото 1
Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка - фото 2
Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка - фото 3
Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка - фото 4
Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка - фото 5
Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Торба-На-Круче
Альбом (сингл)
Час Времени
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка - фото 1
  • Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка - фото 2
  • Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка - фото 3
  • Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка - фото 4
  • Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка - фото 5
  • Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729569
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4607053328332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Торба-На-Круче
Альбом (сингл)
Час Времени
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Чей Же Он, Поговори Со Мной, Зима, Разговор С Ангелом, Планеты, Моя Любовь, Всё Фигня, Ностальжи, Люблю-Прощай, Здравствуй-Проходи, Номера, Дети, Фонарик, Каннибалист, Личная Жизнь, Иероглиф (Трибьют Пикник), Философская Песня О Пуле (трибьют ГО), За Хлебом (Я Вышел) (трибьют Tequilajazzz), Синий Троллейбус, Зима (Добролёт – 2001), Номера (Slava Mix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Чей Же Он, Поговори Со Мной, Зима, Разговор С Ангелом, Планеты, Моя Любовь, Всё Фигня, Ностальжи, Люблю-Прощай, Здравствуй-Проходи, Номера, Дети, Фонарик, Каннибалист, Личная Жизнь, Иероглиф (Трибьют Пикник), Философская Песня О Пуле (трибьют ГО), За Хлебом (Я Вышел) (трибьют Tequilajazzz), Синий Троллейбус, Зима (Добролёт – 2001), Номера (Slava Mix)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4607053328332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Торба-На-Круче
Альбом (сингл)
Час Времени
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Чей Же Он, Поговори Со Мной, Зима, Разговор С Ангелом, Планеты, Моя Любовь, Всё Фигня, Ностальжи, Люблю-Прощай, Здравствуй-Проходи, Номера, Дети, Фонарик, Каннибалист, Личная Жизнь, Иероглиф (Трибьют Пикник), Философская Песня О Пуле (трибьют ГО), За Хлебом (Я Вышел) (трибьют Tequilajazzz), Синий Троллейбус, Зима (Добролёт – 2001), Номера (Slava Mix)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Чей Же Он, Поговори Со Мной, Зима, Разговор С Ангелом, Планеты, Моя Любовь, Всё Фигня, Ностальжи, Люблю-Прощай, Здравствуй-Проходи, Номера, Дети, Фонарик, Каннибалист, Личная Жизнь, Иероглиф (Трибьют Пикник), Философская Песня О Пуле (трибьют ГО), За Хлебом (Я Вышел) (трибьют Tequilajazzz), Синий Троллейбус, Зима (Добролёт – 2001), Номера (Slava Mix)


Теги товара: Цветной винил
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