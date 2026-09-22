Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Торба-На-Круче
Альбом (сингл)
Час Времени
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729569
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4607053328332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Торба-На-Круче
Альбом (сингл)
Час Времени
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Чей Же Он, Поговори Со Мной, Зима, Разговор С Ангелом, Планеты, Моя Любовь, Всё Фигня, Ностальжи, Люблю-Прощай, Здравствуй-Проходи, Номера, Дети, Фонарик, Каннибалист, Личная Жизнь, Иероглиф (Трибьют Пикник), Философская Песня О Пуле (трибьют ГО), За Хлебом (Я Вышел) (трибьют Tequilajazzz), Синий Троллейбус, Зима (Добролёт – 2001), Номера (Slava Mix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Чей Же Он, Поговори Со Мной, Зима, Разговор С Ангелом, Планеты, Моя Любовь, Всё Фигня, Ностальжи, Люблю-Прощай, Здравствуй-Проходи, Номера, Дети, Фонарик, Каннибалист, Личная Жизнь, Иероглиф (Трибьют Пикник), Философская Песня О Пуле (трибьют ГО), За Хлебом (Я Вышел) (трибьют Tequilajazzz), Синий Троллейбус, Зима (Добролёт – 2001), Номера (Slava Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитDef Leppard - Hysteria (0602557560923) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитQueen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитSoundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитDonald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (060250893500...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитDonald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (06024...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитThe Flower Kings - Paradox Hotel (0196587794118) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитJulie Steinberg & David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas ...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитPhil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитGeorge Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитSeether - Disclaimer (0888072452473) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитMiles Davis - Steamin’ (Analogue) (0753088720031) виниловая плас...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитJoel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4607053328332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Торба-На-Круче
Альбом (сингл)
Час Времени
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Чей Же Он, Поговори Со Мной, Зима, Разговор С Ангелом, Планеты, Моя Любовь, Всё Фигня, Ностальжи, Люблю-Прощай, Здравствуй-Проходи, Номера, Дети, Фонарик, Каннибалист, Личная Жизнь, Иероглиф (Трибьют Пикник), Философская Песня О Пуле (трибьют ГО), За Хлебом (Я Вышел) (трибьют Tequilajazzz), Синий Троллейбус, Зима (Добролёт – 2001), Номера (Slava Mix)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Чей Же Он, Поговори Со Мной, Зима, Разговор С Ангелом, Планеты, Моя Любовь, Всё Фигня, Ностальжи, Люблю-Прощай, Здравствуй-Проходи, Номера, Дети, Фонарик, Каннибалист, Личная Жизнь, Иероглиф (Трибьют Пикник), Философская Песня О Пуле (трибьют ГО), За Хлебом (Я Вышел) (трибьют Tequilajazzz), Синий Троллейбус, Зима (Добролёт – 2001), Номера (Slava Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Торба-На-Круче - Час Времени (2Lp) (4607053328332) виниловая пластинка