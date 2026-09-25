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Наив - Обратная Сторона Любви (Red Vinyl) (Szlp 3695-22 R) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Наив - Обратная Сторона Любви (Red Vinyl) (Szlp 3695-22 R) виниловая пластинка

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Наив - Обратная Сторона Любви (Red Vinyl) (Szlp 3695-22 R) виниловая пластинка - фото 1
Наив - Обратная Сторона Любви (Red Vinyl) (Szlp 3695-22 R) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
Обратная Сторона Любви
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наив - Обратная Сторона Любви (Red Vinyl) (Szlp 3695-22 R) виниловая пластинка - фото 1
  • Наив - Обратная Сторона Любви (Red Vinyl) (Szlp 3695-22 R) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729564
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наив - Обратная Сторона Любви (Red Vinyl) (Szlp 3695-22 R) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[Szlp 3695-22 R]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
Обратная Сторона Любви
Жанр
панк
Трек-лист
G8 Что Нам Делать? Мое Сердце (Не Остановилось) Часики Ненависть Иллюзия Свободы В Борьбе? Лучшие Друзья Девушек Обыватель Колыбельная Н.Н.Н.Н.З.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наив - Обратная Сторона Любви (Red Vinyl) (Szlp 3695-22 R) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: G8 Что Нам Делать? Мое Сердце (Не Остановилось) Часики Ненависть Иллюзия Свободы В Борьбе? Лучшие Друзья Девушек Обыватель Колыбельная Н.Н.Н.Н.З.



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Наив - Обратная Сторона Любви (Red Vinyl) (Szlp 3695-22 R) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[Szlp 3695-22 R]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
Обратная Сторона Любви
Жанр
панк
Трек-лист
G8 Что Нам Делать? Мое Сердце (Не Остановилось) Часики Ненависть Иллюзия Свободы В Борьбе? Лучшие Друзья Девушек Обыватель Колыбельная Н.Н.Н.Н.З.
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: G8 Что Нам Делать? Мое Сердце (Не Остановилось) Часики Ненависть Иллюзия Свободы В Борьбе? Лучшие Друзья Девушек Обыватель Колыбельная Н.Н.Н.Н.З.


Теги товара: Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наив - Обратная Сторона Любви (Red Vinyl) (Szlp 3695-22 R) виниловая пластинка - стоимость товара 4090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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