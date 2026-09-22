Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Радио Африка
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
В наличии
Код товара: 729563
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[7290016879254]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Радио Африка
Жанр
Jazz
Трек-лист
Музыка серебряных спиц, Капитан Африка, Песни вычерпывающих людей, Змея, Вана Хойя, Рок-н-ролл мёртв, Радио Шао Линь, Искусство быть смирным, Тибетское танго, Время Луны, Мальчик Евграф, Твоей звезде, С утра шёл снег, Ещё один упавший вниз
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Восстановлено с первой копии мастер ленты, сохраненной А. Титовым, запеченной и оцифрованной Martin Nichols в The White House Recording Studio, Somerset, UK в июле 2017. Мастеринг: Chris Kimsey
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[7290016879254]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Радио Африка
Жанр
Jazz
Трек-лист
Музыка серебряных спиц, Капитан Африка, Песни вычерпывающих людей, Змея, Вана Хойя, Рок-н-ролл мёртв, Радио Шао Линь, Искусство быть смирным, Тибетское танго, Время Луны, Мальчик Евграф, Твоей звезде, С утра шёл снег, Ещё один упавший вниз
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Восстановлено с первой копии мастер ленты, сохраненной А. Титовым, запеченной и оцифрованной Martin Nichols в The White House Recording Studio, Somerset, UK в июле 2017. Мастеринг: Chris Kimsey
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - по цене 6050 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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