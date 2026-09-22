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Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка

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Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 5
Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 6
Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 7
Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 8
Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 9
Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 10
Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Радио Африка
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 5
  • Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 6
  • Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 7
  • Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 8
  • Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 9
  • Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 10
  • Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729563
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[7290016879254]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Радио Африка
Жанр
Jazz
Трек-лист
Музыка серебряных спиц, Капитан Африка, Песни вычерпывающих людей, Змея, Вана Хойя, Рок-н-ролл мёртв, Радио Шао Линь, Искусство быть смирным, Тибетское танго, Время Луны, Мальчик Евграф, Твоей звезде, С утра шёл снег, Ещё один упавший вниз
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Восстановлено с первой копии мастер ленты, сохраненной А. Титовым, запеченной и оцифрованной Martin Nichols в The White House Recording Studio, Somerset, UK в июле 2017. Мастеринг: Chris Kimsey

Отзывы о товаре Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[7290016879254]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Радио Африка
Жанр
Jazz
Трек-лист
Музыка серебряных спиц, Капитан Африка, Песни вычерпывающих людей, Змея, Вана Хойя, Рок-н-ролл мёртв, Радио Шао Линь, Искусство быть смирным, Тибетское танго, Время Луны, Мальчик Евграф, Твоей звезде, С утра шёл снег, Ещё один упавший вниз
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Восстановлено с первой копии мастер ленты, сохраненной А. Титовым, запеченной и оцифрованной Martin Nichols в The White House Recording Studio, Somerset, UK в июле 2017. Мастеринг: Chris Kimsey
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум - Радио Африка (Авторский Вариант) (7290016879254) виниловая пластинка - по цене 6050 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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