Top.Mail.Ru
Bajinda Behind The Enemy Lines - Ah! When Yeahh! / Money To Burn (4607177510996) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bajinda Behind The Enemy Lines - Ah! When Yeahh! / Money To Burn (4607177510996) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bajinda Behind The Enemy Lines - Ah! When Yeahh! / Money To Burn (4607177510996) виниловая пластинка - фото 1
Bajinda Behind The Enemy Lines - Ah! When Yeahh! / Money To Burn (4607177510996) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bajinda Behind The Enemy Lines
Альбом (сингл)
Ah! When Yeahh! / Money To Burn
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bajinda Behind The Enemy Lines - Ah! When Yeahh! / Money To Burn (4607177510996) виниловая пластинка - фото 1
  • Bajinda Behind The Enemy Lines - Ah! When Yeahh! / Money To Burn (4607177510996) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729539
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bajinda Behind The Enemy Lines - Ah! When Yeahh! / Money To Burn (4607177510996) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AVANT Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AVANT Recordings
Barcode
[4607177510996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bajinda Behind The Enemy Lines
Альбом (сингл)
Ah! When Yeahh! / Money To Burn
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Girl Bazooka Trip The Sky Is The City Loud Man Son Of The Sun hidden track
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bajinda Behind The Enemy Lines - Ah! When Yeahh! / Money To Burn (4607177510996) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Bajinda Behind The Enemy Lines / Ah! when yeahh! / money to burn (lp) предлагает уникальное музыкальное путешествие, полное свежих идей и незабываемых мелодий. Это издание не просто дополнение к вашей коллекции — оно способно вдохновить и поднять настроение, с его выступлениями, которые запоминаются с первого прослушивания. Если вы ищете что-то особенное, не упустите шанс купить виниловую пластинку и погрузиться в звучание, которое оставит яркий след в вашем сердце.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bajinda Behind The Enemy Lines - Ah! When Yeahh! / Money To Burn (4607177510996) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AVANT Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AVANT Recordings
Barcode
[4607177510996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bajinda Behind The Enemy Lines
Альбом (сингл)
Ah! When Yeahh! / Money To Burn
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Girl Bazooka Trip The Sky Is The City Loud Man Son Of The Sun hidden track
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка Bajinda Behind The Enemy Lines / Ah! when yeahh! / money to burn (lp) предлагает уникальное музыкальное путешествие, полное свежих идей и незабываемых мелодий. Это издание не просто дополнение к вашей коллекции — оно способно вдохновить и поднять настроение, с его выступлениями, которые запоминаются с первого прослушивания. Если вы ищете что-то особенное, не упустите шанс купить виниловую пластинку и погрузиться в звучание, которое оставит яркий след в вашем сердце.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bajinda Behind The Enemy Lines - Ah! When Yeahh! / Money To Burn (4607177510996) виниловая пластинка - по цене 2760 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...