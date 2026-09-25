Top.Mail.Ru
Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 1
Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 2
Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 3
Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 4
Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 5
Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 6
Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 7
Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
Bridge
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 1
  • Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 2
  • Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 3
  • Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 4
  • Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 5
  • Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 6
  • Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 7
  • Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729538
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602438586547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
Bridge
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Rushing Water, If It’s Love, The Book Of Numbers, Loving You, Harmony Road, For Her Love, The Hills On The Border, Captain Bateman, The Bells Of St. Thomas, The Bridge, Waters Of Tyne, Captain Bateman's Basement, (Sittin' On) The Dock Of The Bay
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка

"The Bridge" - пятнадцатый студийный альбом Стинга, выпущенный в 2021 году. Стинг написал этот альбом в стиле поп-рок "в год глобальной пандемии, личных потерь, разлуки, срывов, изоляции и чрезвычайных социальных и политических потрясений". Делюксовое расширенное издание на двойном 180-граммовом виниле черного цвета. Содержит два новых сингла "Rushing Water" и "If It’s Love", а также 3 бонусных трека. Открытый альбом. Конверт и винил в состоянии близком к идеальному. Стинг - британский певец и музыкант. На заре своей карьеры выступал в составе группы The Police, но с 1984 года стал выступать сольно, что и принесло ему невероятную популярность. В активе музыканта 25 наград AMA и 11 Грэмми, миллионы проданных альбомов. Кроме того, звезда Стинга появилась на аллее славы в Голливуде.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602438586547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
Bridge
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Rushing Water, If It’s Love, The Book Of Numbers, Loving You, Harmony Road, For Her Love, The Hills On The Border, Captain Bateman, The Bells Of St. Thomas, The Bridge, Waters Of Tyne, Captain Bateman's Basement, (Sittin' On) The Dock Of The Bay
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
"The Bridge" - пятнадцатый студийный альбом Стинга, выпущенный в 2021 году. Стинг написал этот альбом в стиле поп-рок "в год глобальной пандемии, личных потерь, разлуки, срывов, изоляции и чрезвычайных социальных и политических потрясений". Делюксовое расширенное издание на двойном 180-граммовом виниле черного цвета. Содержит два новых сингла "Rushing Water" и "If It’s Love", а также 3 бонусных трека. Открытый альбом. Конверт и винил в состоянии близком к идеальному. Стинг - британский певец и музыкант. На заре своей карьеры выступал в составе группы The Police, но с 1984 года стал выступать сольно, что и принесло ему невероятную популярность. В активе музыканта 25 наград AMA и 11 Грэмми, миллионы проданных альбомов. Кроме того, звезда Стинга появилась на аллее славы в Голливуде.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...