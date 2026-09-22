Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000540)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000540)
Представляем ваш идеальный выбор для работы и развлечений — ноутбук TECNO. Этот стильный и мощный ноутбук сочетается с эстетикой и высокими технологиями для создания умопомрачительного опыта использования. Оснащенный операционной системой Windows 11 Home, он предлагает современные функции и интерфейс, которые упрощают работу и обеспечивают максимальную производительность. Элегантный серебристый корпус дополняется шикарным 15,6-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающим четкость и яркость изображения при просмотре фильмов, работе с графикой или играх. Частота обновления экрана 60 Гц делает картинку плавной и естественной. Сердце этого устройства — мощный шестиядерный процессор AMD Ryzen 7 с тактовой частотой 3,3 ГГц. Его производительности достаточно для запуска требовательных приложений, многозадачности и даже современных игр. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти типа LPDDR5, этот ноутбук позволяет выполнять сложные задачи без задержек и зависаний. Для хранения данных предусмотрен скоростной SSD-накопитель объемом 1024 Гб, который обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также безопасное хранение всех ваших файлов. Ноутбук TECNO — это идеальное решение для тех, кто ценит производительность, стиль и функциональность в одном устройстве. Идеально подходящий как для работы, так и для отдыха, он станет вашим надежным спутником в любом начинании.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000540)