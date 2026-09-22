Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000539)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000539)
Ноутбук TECNO — это инновационное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и высокую производительность. Окрашенный в элегантный серебристый цвет, этот ноутбук станет вашим надежным спутником как для работы, так и для развлечений. Оснащенный операционной системой Windows 11 Home, ноутбук обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и доступ ко всем современным приложениям. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS гарантирует яркое и четкое изображение, а частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность в отображении динамичных сцен. Под капотом устройства разместился мощный процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,3 ГГц и наличием шести ядер, который быстро справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Объем оперативной памяти в 16 Гб LPDDR5 позволяет работать с несколькими программами одновременно без потери скорости. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD-накопитель объемом 512 Гб, который обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и снижение времени доступа к файлам. Ноутбук TECNO — это идеальное сочетание производительности и элегантности, идеальное для пользователей, которые ценят как визуальную эстетику, так и функциональность.
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Отзывы о товаре Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000539)