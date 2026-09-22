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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Vector 18 HX AI
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
312 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729531
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Описание товара Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006)
Представляем ноутбук MSI — мощный и стильный выбор для тех, кто ищет производительность и надежность в одном устройстве. Этот ноутбук от известного бренда MSI, произведенный в Китае, идеально подойдет как для профессиональных задач, так и для развлечений.
С экраном диагональю 18 дюймов и разрешением 2560x1600, вы сможете наслаждаться четким и ярким изображением. Прочный алюминиевый корпус не только придает устройству элегантный вид, но и обеспечивает его долговечность. Подсветка клавиатуры позволяет удобно работать даже в условиях недостаточного освещения.
Процессор Intel с 24 ядрами и объемом оперативной памяти 32 Гб гарантируют высокую производительность, позволяя запускать самые требовательные приложения и игры. Для геймеров и профессионалов, работающих с графикой, доступна видеокарта с объемом видеопамяти 24 Гб, обеспечивающая плавную работу даже с самыми ресурсоемкими задачами.
Встроенный SSD объемом 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а кард-ридер позволяет легко работать с разными форматами карт памяти. Bluetooth версии 5.4 обеспечивает стабильное соединение с периферийными устройствами.
Вес ноутбука составляет 3,6 кг, что делает его достаточно удобным для переноски, несмотря на его внушительные размеры и мощную начинку. Этот ноутбук MSI — идеальное решение для тех, кто ищет баланс между производительностью и стильным дизайном.
Представляем ноутбук MSI — мощный и стильный выбор для тех, кто ищет производительность и надежность в одном устройстве. Этот ноутбук от известного бренда MSI, произведенный в Китае, идеально подойдет как для профессиональных задач, так и для развлечений.
С экраном диагональю 18 дюймов и разрешением 2560x1600, вы сможете наслаждаться четким и ярким изображением. Прочный алюминиевый корпус не только придает устройству элегантный вид, но и обеспечивает его долговечность. Подсветка клавиатуры позволяет удобно работать даже в условиях недостаточного освещения.
Процессор Intel с 24 ядрами и объемом оперативной памяти 32 Гб гарантируют высокую производительность, позволяя запускать самые требовательные приложения и игры. Для геймеров и профессионалов, работающих с графикой, доступна видеокарта с объемом видеопамяти 24 Гб, обеспечивающая плавную работу даже с самыми ресурсоемкими задачами.
Встроенный SSD объемом 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а кард-ридер позволяет легко работать с разными форматами карт памяти. Bluetooth версии 5.4 обеспечивает стабильное соединение с периферийными устройствами.
Вес ноутбука составляет 3,6 кг, что делает его достаточно удобным для переноски, несмотря на его внушительные размеры и мощную начинку. Этот ноутбук MSI — идеальное решение для тех, кто ищет баланс между производительностью и стильным дизайном.
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006)