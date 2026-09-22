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Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006)

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Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 1
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 2
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 3
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 4
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 5
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 6
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 7
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 8
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 9
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 10
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 11
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 12
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Vector 18 HX AI
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 1
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 2
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 3
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 4
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 5
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 6
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 7
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 8
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 9
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 10
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 11
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 12
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
312 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729531
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Vector 18 HX AI
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285HX
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х39х11
Вес, кг.
7

Описание товара Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006)

Представляем ноутбук MSI — мощный и стильный выбор для тех, кто ищет производительность и надежность в одном устройстве. Этот ноутбук от известного бренда MSI, произведенный в Китае, идеально подойдет как для профессиональных задач, так и для развлечений. С экраном диагональю 18 дюймов и разрешением 2560x1600, вы сможете наслаждаться четким и ярким изображением. Прочный алюминиевый корпус не только придает устройству элегантный вид, но и обеспечивает его долговечность. Подсветка клавиатуры позволяет удобно работать даже в условиях недостаточного освещения. Процессор Intel с 24 ядрами и объемом оперативной памяти 32 Гб гарантируют высокую производительность, позволяя запускать самые требовательные приложения и игры. Для геймеров и профессионалов, работающих с графикой, доступна видеокарта с объемом видеопамяти 24 Гб, обеспечивающая плавную работу даже с самыми ресурсоемкими задачами. Встроенный SSD объемом 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а кард-ридер позволяет легко работать с разными форматами карт памяти. Bluetooth версии 5.4 обеспечивает стабильное соединение с периферийными устройствами. Вес ноутбука составляет 3,6 кг, что делает его достаточно удобным для переноски, несмотря на его внушительные размеры и мощную начинку. Этот ноутбук MSI — идеальное решение для тех, кто ищет баланс между производительностью и стильным дизайном.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Vector 18 HX AI
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285HX
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем ноутбук MSI — мощный и стильный выбор для тех, кто ищет производительность и надежность в одном устройстве. Этот ноутбук от известного бренда MSI, произведенный в Китае, идеально подойдет как для профессиональных задач, так и для развлечений. С экраном диагональю 18 дюймов и разрешением 2560x1600, вы сможете наслаждаться четким и ярким изображением. Прочный алюминиевый корпус не только придает устройству элегантный вид, но и обеспечивает его долговечность. Подсветка клавиатуры позволяет удобно работать даже в условиях недостаточного освещения. Процессор Intel с 24 ядрами и объемом оперативной памяти 32 Гб гарантируют высокую производительность, позволяя запускать самые требовательные приложения и игры. Для геймеров и профессионалов, работающих с графикой, доступна видеокарта с объемом видеопамяти 24 Гб, обеспечивающая плавную работу даже с самыми ресурсоемкими задачами. Встроенный SSD объемом 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а кард-ридер позволяет легко работать с разными форматами карт памяти. Bluetooth версии 5.4 обеспечивает стабильное соединение с периферийными устройствами. Вес ноутбука составляет 3,6 кг, что делает его достаточно удобным для переноски, несмотря на его внушительные размеры и мощную начинку. Этот ноутбук MSI — идеальное решение для тех, кто ищет баланс между производительностью и стильным дизайном.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-1006XRU Intel Core Ultra 9 285HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-1006) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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