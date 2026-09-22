Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280)
**Игровой ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Cyborg 17 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и высоких нагрузок. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 позволит насладиться реалистичной графикой и высокой детализацией. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит удовольствие от просмотра и игры. Матовая поверхность и IPS-матрица обеспечивают хорошие углы обзора и снижают блики. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика; * чёрный цвет корпуса и крышки — стильный и универсальный вариант; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (55,2 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. MSI Cyborg 17 — это сочетание высокой производительности, стильного дизайна и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете полностью погрузиться в мир игр и насладиться каждым моментом! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280)