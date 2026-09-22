Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047)
**Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными приложениями? MSI Cyborg 15 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже при высокой нагрузке. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5200 МГц — достаточно для одновременной работы с несколькими приложениями без потери производительности. * **Хранилище:** SSD на 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка операционной системы и приложений, достаточно места для хранения всех необходимых файлов. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — идеальные условия для игр, работы с графикой и просмотра видео в высоком качестве. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам насыщенную картинку и плавность изображения. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус весом всего 1,95 кг — удобно брать ноутбук с собой; * чёрный цвет корпуса с полупрозрачным дизайном — современный и привлекательный внешний вид; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного проводного подключения к сети; * отсутствие предустановленной операционной системы — возможность выбрать и установить ОС по своему вкусу. С ноутбуком MSI Cyborg 15 вы получите высокую производительность, стильный дизайн и удобство использования — всё, что нужно для работы, учёбы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047)