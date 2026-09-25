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Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451)

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Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451) - фото 1
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451) - фото 2
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451) - фото 3
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451) - фото 4
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451) - фото 5
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451) - фото 1
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451) - фото 2
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451) - фото 3
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451) - фото 4
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451) - фото 5
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729517
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х32х9
Вес, кг.
3.41

Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451)

**Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Thin 15 B2RVE — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Thin 15 B2RVE?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями и играми. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц позволяют комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Превосходная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 подарит вам реалистичную и плавную графику в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и частотой обновления 144 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение. Матовая поверхность экрана и IPS-матрица снижают нагрузку на глаза. * **Стильный дизайн:** тёмно-серый корпус (Cosmos Gray) сделает ваш ноутбук не только мощным, но и стильным аксессуаром. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,86 кг позволяет легко брать ноутбук с собой куда угодно. **Дополнительные преимущества:** * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * русская раскладка клавиатуры; * энергоёмкий аккумулятор (52,4 Вт·ч). Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком MSI Thin 15 B2RVE вы получите мощный инструмент для игр, работы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Thin 15 B2RVE — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Thin 15 B2RVE?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями и играми. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц позволяют комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Превосходная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 подарит вам реалистичную и плавную графику в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и частотой обновления 144 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение. Матовая поверхность экрана и IPS-матрица снижают нагрузку на глаза. * **Стильный дизайн:** тёмно-серый корпус (Cosmos Gray) сделает ваш ноутбук не только мощным, но и стильным аксессуаром. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,86 кг позволяет легко брать ноутбук с собой куда угодно. **Дополнительные преимущества:** * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * русская раскладка клавиатуры; * энергоёмкий аккумулятор (52,4 Вт·ч). Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком MSI Thin 15 B2RVE вы получите мощный инструмент для игр, работы и развлечений!
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Отзывы


Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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