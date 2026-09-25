Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451)
**Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Thin 15 B2RVE — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Thin 15 B2RVE?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями и играми. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц позволяют комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Превосходная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 подарит вам реалистичную и плавную графику в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и частотой обновления 144 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение. Матовая поверхность экрана и IPS-матрица снижают нагрузку на глаза. * **Стильный дизайн:** тёмно-серый корпус (Cosmos Gray) сделает ваш ноутбук не только мощным, но и стильным аксессуаром. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,86 кг позволяет легко брать ноутбук с собой куда угодно. **Дополнительные преимущества:** * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * русская раскладка клавиатуры; * энергоёмкий аккумулятор (52,4 Вт·ч). Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком MSI Thin 15 B2RVE вы получите мощный инструмент для игр, работы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3451)