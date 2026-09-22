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Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028)

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Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 1
Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 2
Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 3
Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 4
Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 5
Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 6
Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 7
Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 8
Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 9
Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 10
Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 11
Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 12
Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 13
Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Prestige 16 Flip AI+
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 1
  • Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 2
  • Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 3
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  • Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16&quot;/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
212 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729515
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 16 Flip AI+
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
81 Вт*час
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х9
Вес, кг.
3.21

Описание товара Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028)

Ноутбук MSI представляет собой высокопроизводительное современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для мультимедийных развлечений. Оснащенный операционной системой Windows 11 Pro, этот ноутбук обеспечивает интеграцию передовых функций и надежную производительность. За обработку данных отвечает мощный процессор Intel серии Core Ultra 9, предоставляя исключительную скорость и эффективность. Главным акцентом дизайна является большой 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800, который обеспечивает яркие и четкие изображения. Также, благодаря поддержке сенсорного управления, взаимодействие с ноутбуком становится ещё более интуитивным и удобным. Частота обновления экрана 120 Гц гарантирует плавность отображения любого контента, будь то видео, игры или традиционная офисная работа. Серый цвет корпуса придает устройству стильный и элегантный внешний вид, который идеально подойдет как для деловой обстановки, так и для использования дома. Для подключения периферийных устройств и внешних дисплеев предусмотрены разнообразные интерфейсы, включая HDMI и два порта Thunderbolt 4, обеспечивающие максимальную скорость передачи данных и универсальность подключения. Накопитель SSD емкостью 2048 Гб предлагает достаточно пространства для хранения всех необходимых файлов, программ и игр, при этом обеспечивая быстрый доступ к данным и существенно сокращая время загрузки. Ноутбук MSI — это сочетание передовых технологий и высокого качества, которое придется по душе как профессионалам, так и любителям цифровых развлечений, предлагая безупречный баланс между производительностью и эстетикой.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 16 Flip AI+
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
81 Вт*час
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI представляет собой высокопроизводительное современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для мультимедийных развлечений. Оснащенный операционной системой Windows 11 Pro, этот ноутбук обеспечивает интеграцию передовых функций и надежную производительность. За обработку данных отвечает мощный процессор Intel серии Core Ultra 9, предоставляя исключительную скорость и эффективность. Главным акцентом дизайна является большой 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800, который обеспечивает яркие и четкие изображения. Также, благодаря поддержке сенсорного управления, взаимодействие с ноутбуком становится ещё более интуитивным и удобным. Частота обновления экрана 120 Гц гарантирует плавность отображения любого контента, будь то видео, игры или традиционная офисная работа. Серый цвет корпуса придает устройству стильный и элегантный внешний вид, который идеально подойдет как для деловой обстановки, так и для использования дома. Для подключения периферийных устройств и внешних дисплеев предусмотрены разнообразные интерфейсы, включая HDMI и два порта Thunderbolt 4, обеспечивающие максимальную скорость передачи данных и универсальность подключения. Накопитель SSD емкостью 2048 Гб предлагает достаточно пространства для хранения всех необходимых файлов, программ и игр, при этом обеспечивая быстрый доступ к данным и существенно сокращая время загрузки. Ноутбук MSI — это сочетание передовых технологий и высокого качества, которое придется по душе как профессионалам, так и любителям цифровых развлечений, предлагая безупречный баланс между производительностью и эстетикой.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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