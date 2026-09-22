Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287)
**Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU — стиль и высокая производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и мощный ноутбук? MSI Thin 15 B13UC-3287XRU — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H обеспечит быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ позволят вам без проблем запускать несколько приложений одновременно. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Качественная графика:** видеокарта RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти подарит вам яркое и плавное изображение в играх и при работе с графическими приложениями. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц позволит вам наслаждаться детализированным изображением и плавным видео. * **Стильный дизайн:** серый цвет (Cosmos Gray) сделает этот ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. С ноутбуком MSI Thin 15 B13UC-3287XRU вы получите надёжного помощника для работы, учёбы, игр и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите качество и производительность!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287)