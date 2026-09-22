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Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232)

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Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 1
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 2
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 3
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 4
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 5
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 6
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 7
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 8
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Stealth A16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 1
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 2
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 3
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 4
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 5
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 6
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 7
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 8
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
235 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729511
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Stealth A16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
HX 370
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х7
Вес, кг.
4.16

Описание товара Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232)

**Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ — мощь и стиль в каждой детали!** Откройте для себя мир безграничных возможностей с ноутбуком MSI Stealth A16 AI+. Это идеальное решение для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать MSI Stealth A16 AI+?** - **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 9 HX 370 обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. - **Оперативная память 32 ГБ:** позволяет справляться с многозадачностью и тяжёлыми рабочими нагрузками без замедлений. - **SSD-накопитель на 2 ТБ:** даёт возможность хранить большое количество данных и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. - **Графическая карта RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти:** гарантирует потрясающую графику и плавность игрового процесса. - **OLED-дисплей WQXGA с разрешением 2560 x 1600 и частотой обновления 240 Гц:** наслаждайтесь яркими и насыщенными цветами, высокой чёткостью изображения и плавностью динамичных сцен. - **Стильный дизайн в цвете Cosmos Gray:** этот ноутбук не только мощный, но и выглядит впечатляюще — он станет вашим надёжным спутником и подчеркнёт ваш стиль. С MSI Stealth A16 AI+ вы получите устройство, которое справится с любыми задачами — от профессиональной работы до захватывающих игровых сессий. Не упустите шанс обновить свою технику и выйти на новый уровень производительности!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Stealth A16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
HX 370
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ — мощь и стиль в каждой детали!** Откройте для себя мир безграничных возможностей с ноутбуком MSI Stealth A16 AI+. Это идеальное решение для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать MSI Stealth A16 AI+?** - **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 9 HX 370 обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. - **Оперативная память 32 ГБ:** позволяет справляться с многозадачностью и тяжёлыми рабочими нагрузками без замедлений. - **SSD-накопитель на 2 ТБ:** даёт возможность хранить большое количество данных и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. - **Графическая карта RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти:** гарантирует потрясающую графику и плавность игрового процесса. - **OLED-дисплей WQXGA с разрешением 2560 x 1600 и частотой обновления 240 Гц:** наслаждайтесь яркими и насыщенными цветами, высокой чёткостью изображения и плавностью динамичных сцен. - **Стильный дизайн в цвете Cosmos Gray:** этот ноутбук не только мощный, но и выглядит впечатляюще — он станет вашим надёжным спутником и подчеркнёт ваш стиль. С MSI Stealth A16 AI+ вы получите устройство, которое справится с любыми задачами — от профессиональной работы до захватывающих игровых сессий. Не упустите шанс обновить свою технику и выйти на новый уровень производительности!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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