Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274)
Ноутбук MSI — это мощное и современное устройство, идеально подходящее для требовательных задач и развлечений. Под этим брендом выпускается ноутбук с впечатляющими характеристиками, который способен удовлетворить запросы геймеров, профессионалов и тех, кто ценит высокую производительность. Особенности данного ноутбука включают: - **Дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 2560x1440 обеспечивает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для игр, просмотра фильмов и работы с графикой. - **Производительность:** Оснащен процессором от Intel с 16 ядрами, что обеспечивает высокую скорость работы даже при выполнении самых сложных задач. - **Видеокарта:** 8 Гб видеопамяти обеспечивают плавное воспроизведение графических приложений и игр на высоких настройках. - **Память:** 32 Гб оперативной памяти позволяют запускать многочисленные приложения одновременно без задержек. SSD-накопитель объемом 1024 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и хранение большого объема данных. - **Дизайн и эргономика:** Корпус из пластика делает устройство относительно легким (2,7 кг) для своего класса, удобным для переноски. Подсветка клавиатуры добавляет комфорт при работе в условиях недостаточного освещения. - **Связь и интерфейсы:** Ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.3 для надежного соединения с другими устройствами. Имеется один USB Type-C порт, обеспечивающий современный и удобный способ подключения периферии. Этот ноутбук MSI идеален для пользователей, которые ищут комбинацию передовых технических характеристик, стильного дизайна и надежной производительности в одном устройстве.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i7, 17 дюймов, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 205 450 руб.51363 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb ...
-
В наличииЦена 212 790 руб.53198 руб. в СплитНоутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255...
-
В наличииЦена 221 260 руб.55315 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space ...
-
В наличииЦена 263 270 руб.65818 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)
-
В наличииЦена 304 560 руб.76140 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver
-
В наличииЦена 307 810 руб.76953 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 ...
-
В наличииЦена 361 830 руб.90458 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 361 830 руб.90458 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16'' M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silve...
-
В наличииЦена 386 050 руб.96513 руб. в СплитНоутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-98UM Core Ultra 9 275...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i7, 17 дюймов, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274)