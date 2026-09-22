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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 15
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 16
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 4
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  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 13
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  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729508
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х9
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS)

Ноутбук Lenovo — это надежное и производительное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Данный ноутбук весит 2,4 кг, что делает его весьма удобным для переноски и использования в любых условиях. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, он предлагает четкое и яркое изображение, что особенно ценно при просмотре видео и работе с графикой. Корпус устройства выполнен из прочного пластика в стильном сером цвете, обеспечивая как эстетический вид, так и практичность в использовании. Работой этого ноутбука управляет современная операционная система Windows 11 Home, которая обеспечивает доступ к широкому спектру программ и приложений. Внутри вы найдете мощный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,5 ГГц, что гарантирует высокую производительность и быструю обработку данных. Оперативная память объемом 16 Гб типа DDR5 позволяет работать с ресурсозатратными приложениями и многозадачностью без задержек. Для хранения данных используется SSD-накопитель, который значительно ускоряет загрузку системы и приложений. Этот ноутбук не обладает сенсорным экраном, что делает его классическим вариантом для тех, кто предпочитает традиционный способ взаимодействия с устройством. Lenovo предлагает гармоничное сочетание передовых технологий и комфорта, делая этот ноутбук идеальным выбором для пользователей, ценящих мощь и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это надежное и производительное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Данный ноутбук весит 2,4 кг, что делает его весьма удобным для переноски и использования в любых условиях. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, он предлагает четкое и яркое изображение, что особенно ценно при просмотре видео и работе с графикой. Корпус устройства выполнен из прочного пластика в стильном сером цвете, обеспечивая как эстетический вид, так и практичность в использовании. Работой этого ноутбука управляет современная операционная система Windows 11 Home, которая обеспечивает доступ к широкому спектру программ и приложений. Внутри вы найдете мощный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,5 ГГц, что гарантирует высокую производительность и быструю обработку данных. Оперативная память объемом 16 Гб типа DDR5 позволяет работать с ресурсозатратными приложениями и многозадачностью без задержек. Для хранения данных используется SSD-накопитель, который значительно ускоряет загрузку системы и приложений. Этот ноутбук не обладает сенсорным экраном, что делает его классическим вариантом для тех, кто предпочитает традиционный способ взаимодействия с устройством. Lenovo предлагает гармоничное сочетание передовых технологий и комфорта, делая этот ноутбук идеальным выбором для пользователей, ценящих мощь и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/2.4kg (83JE002LUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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