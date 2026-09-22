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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN) - фото 3
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN) - фото 14
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN) - фото 2
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN) - фото 4
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN) - фото 7
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729507
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х7
Вес, кг.
1.82

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN)

Lenovo представляет стильный и мощный ноутбук, который идеально подойдет как для работы, так и для развлечений. Выполненный в элегантном сером цвете, этот ноутбук оснащен экраном диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкое и красочное изображение благодаря технологии IPS. Экран с частотой обновления 60 Гц делает отображение видео и анимации плавным и приятным для глаз. Ноутбук оборудован процессором Intel Core Ultra 5, который работает на частоте 1,2 ГГц и обладает 14 ядрами. Такое сочетание мощности позволяет справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями быстро и эффективно. 16 Гб оперативной памяти типа LPDDR5x обеспечивают высокую скорость работы и плавное выполнение всех задач. Устройство не поставляется с предустановленной операционной системой, что дает пользователям свободу выбора любой ОС по своему усмотрению. Этот ноутбук от Lenovo является отличным выбором для тех, кто ценит качество, надежность и возможность настройки устройства под свои индивидуальные потребности.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет стильный и мощный ноутбук, который идеально подойдет как для работы, так и для развлечений. Выполненный в элегантном сером цвете, этот ноутбук оснащен экраном диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкое и красочное изображение благодаря технологии IPS. Экран с частотой обновления 60 Гц делает отображение видео и анимации плавным и приятным для глаз. Ноутбук оборудован процессором Intel Core Ultra 5, который работает на частоте 1,2 ГГц и обладает 14 ядрами. Такое сочетание мощности позволяет справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями быстро и эффективно. 16 Гб оперативной памяти типа LPDDR5x обеспечивают высокую скорость работы и плавное выполнение всех задач. Устройство не поставляется с предустановленной операционной системой, что дает пользователям свободу выбора любой ОС по своему усмотрению. Этот ноутбук от Lenovo является отличным выбором для тех, кто ценит качество, надежность и возможность настройки устройства под свои индивидуальные потребности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Cloud Grey/1.82kg (83DC00AVIN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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