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Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135)

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Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото 1
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото 2
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото 3
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото 4
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото 5
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото 6
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото 7
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото 8
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Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото 10
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Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото 12
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото 13
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Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото 15
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Infinix GTBook GL614
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729504
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix GTBook GL614
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х34х8
Вес, кг.
2.58

Описание товара Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135)

Ноутбук Infinix — это сочетание стильного дизайна и высоких технологий, идеально подходящее для современных пользователей. Этот ноутбук, представленный в элегантном серебристом цвете, отличается большим 16-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600, что обеспечивает чёткое и яркое изображение благодаря IPS-матрице. Высокая частота обновления экрана 120 Гц делает просмотр контента плавным и комфортным. Ноутбук оснащён мощным процессором Intel Core i5 с 8 ядрами, работающим на частоте 2,1 ГГц. Это обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных, что особенно важно для приложений, требовательных к ресурсам. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб типа LPDDR5, что позволяет многозадачно работать и использовать ноутбук для различных задач, от офисной работы до мультимедийных развлечений. Хотя ноутбук поставляется без установленной операционной системы, это дает пользователю свободу установки предпочитаемого программного обеспечения, соответствующего его индивидуальным требованиям. Эти характеристики делают ноутбук Infinix отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и гибкое устройство для работы и отдыха.

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135)




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix GTBook GL614
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Infinix — это сочетание стильного дизайна и высоких технологий, идеально подходящее для современных пользователей. Этот ноутбук, представленный в элегантном серебристом цвете, отличается большим 16-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600, что обеспечивает чёткое и яркое изображение благодаря IPS-матрице. Высокая частота обновления экрана 120 Гц делает просмотр контента плавным и комфортным. Ноутбук оснащён мощным процессором Intel Core i5 с 8 ядрами, работающим на частоте 2,1 ГГц. Это обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных, что особенно важно для приложений, требовательных к ресурсам. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб типа LPDDR5, что позволяет многозадачно работать и использовать ноутбук для различных задач, от офисной работы до мультимедийных развлечений. Хотя ноутбук поставляется без установленной операционной системы, это дает пользователю свободу установки предпочитаемого программного обеспечения, соответствующего его индивидуальным требованиям. Эти характеристики делают ноутбук Infinix отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и гибкое устройство для работы и отдыха.
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Отзывы


Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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