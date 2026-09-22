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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA)

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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA) - фото 1
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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA) - фото 17
Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA) - фото 18
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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA) - фото 25
Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA) - фото 26
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA) - фото 24
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA) - фото 25
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA) - фото 26
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729503
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х6
Вес, кг.
1.72

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA)

**Ноутбук Huawei MateBook D16 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Huawei MateBook D16 — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook D16?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор Intel Core i5-13420H с базовой частотой 2,1 ГГц и максимальной частотой в режиме Boost до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с частотой 4267 МГц и SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) позволят хранить большое количество данных и быстро запускать приложения. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (тип матрицы IPS, матовое покрытие) подарит яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц обеспечит плавность динамичных сцен. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Стильный дизайн:** серебристый корпус из алюминия не только красиво выглядит, но и надёжно защищает внутренние компоненты. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel UHD Graphics — подойдёт для работы с офисными программами и просмотра видео; * энергоёмкий аккумулятор (56 Вт·ч) — позволяет работать без подзарядки в течение длительного времени; * лёгкий вес (всего 1,68 кг) — удобно брать ноутбук с собой в поездки и на работу. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком Huawei MateBook D16 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Huawei MateBook D16 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Huawei MateBook D16 — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook D16?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор Intel Core i5-13420H с базовой частотой 2,1 ГГц и максимальной частотой в режиме Boost до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с частотой 4267 МГц и SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) позволят хранить большое количество данных и быстро запускать приложения. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (тип матрицы IPS, матовое покрытие) подарит яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц обеспечит плавность динамичных сцен. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Стильный дизайн:** серебристый корпус из алюминия не только красиво выглядит, но и надёжно защищает внутренние компоненты. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel UHD Graphics — подойдёт для работы с офисными программами и просмотра видео; * энергоёмкий аккумулятор (56 Вт·ч) — позволяет работать без подзарядки в течение длительного времени; * лёгкий вес (всего 1,68 кг) — удобно брать ноутбук с собой в поездки и на работу. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком Huawei MateBook D16 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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