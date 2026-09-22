Top.Mail.Ru
Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото 2
Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото 3
Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото 4
Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото 5
Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото 6
Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook D14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото 1
  • Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото 2
  • Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото 3
  • Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото 4
  • Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото 5
  • Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото 6
  • Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729502
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
1.49

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB)

Ноутбук Huawei — это сочетание элегантного дизайна и мощной производительности, удовлетворяющее потребности как профессионалов, так и любителей мультимедийных развлечений. Легкий и стильный, этот ноутбук весит всего 1,39 кг, что делает его идеальным для переноски и использования в любых условиях. Ноутбук оснащен 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, обеспечивающим четкость изображения и широчайшие углы обзора, что делает его отличным выбором для работы с графикой и просмотра видео. Сердцем устройства служит процессор от Intel в тандеме с графическим контроллером Intel UHD Graphics, обеспечивающим надежную производительность для повседневных задач. Современная конфигурация включает в себя 16 Гб оперативной памяти типа LPDDR4X и впечатляющий объем SSD на 1024 Гб, что гарантирует быструю загрузку программ и достаточно пространства для хранения всех ваших файлов. Для подключения дополнительных устройств предусмотрен порт USB 2.0, а также новейший стандарт беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth версии 5.1, обеспечивающие быстрый и стабильный доступ в интернет и соединение с периферийными устройствами. Ноутбук выполнен в стильном сером металлическом корпусе, что придает ему современный и профессиональный вид. Он оснащен долговечной литий-полимерной батареей (Li-Pol), которая поддерживает длительное время работы от одного заряда. Этот ноутбук представляет собой идеальное сочетание эстетики, технологичности и функциональности, отвечающее самым высоким требованиям современного пользователя.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Huawei — это сочетание элегантного дизайна и мощной производительности, удовлетворяющее потребности как профессионалов, так и любителей мультимедийных развлечений. Легкий и стильный, этот ноутбук весит всего 1,39 кг, что делает его идеальным для переноски и использования в любых условиях. Ноутбук оснащен 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, обеспечивающим четкость изображения и широчайшие углы обзора, что делает его отличным выбором для работы с графикой и просмотра видео. Сердцем устройства служит процессор от Intel в тандеме с графическим контроллером Intel UHD Graphics, обеспечивающим надежную производительность для повседневных задач. Современная конфигурация включает в себя 16 Гб оперативной памяти типа LPDDR4X и впечатляющий объем SSD на 1024 Гб, что гарантирует быструю загрузку программ и достаточно пространства для хранения всех ваших файлов. Для подключения дополнительных устройств предусмотрен порт USB 2.0, а также новейший стандарт беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth версии 5.1, обеспечивающие быстрый и стабильный доступ в интернет и соединение с периферийными устройствами. Ноутбук выполнен в стильном сером металлическом корпусе, что придает ему современный и профессиональный вид. Он оснащен долговечной литий-полимерной батареей (Li-Pol), которая поддерживает длительное время работы от одного заряда. Этот ноутбук представляет собой идеальное сочетание эстетики, технологичности и функциональности, отвечающее самым высоким требованиям современного пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...