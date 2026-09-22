Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV)
Ноутбуки Huawei - это сочетание изысканного дизайна и передовых технологий, обеспечивающее непревзойденное удобство и производительность. Один из таких примеров - модель с великолепной диагональю экрана 14 дюймов и впечатляющим разрешением 2880x1920 пикселей. Этот ноутбук идеально подходит для тех, кто ищет как эстетически привлекательное, так и высокоэффективное устройство. Благодаря тонкому алюминиевому корпусу, вес в 1,31 кг делает его легким и удобным для переноски, что позволяет работать в любом месте. Сенсорный экран с OLED матрицей обеспечивает яркие, насыщенные цвета и отличные углы обзора, что идеально подходит для творческой работы и мультимедиаразвлечений. Мощность устройства обеспечивается процессором от Intel и 32 Гб оперативной памяти, что позволяет запускать множество приложений одновременно без потери производительности. Для хранения больших объемов данных предусмотрен SSD объемом 1024 Гб, который гарантирует быстрый доступ и надежное хранение данных. Ноутбук поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и оснащен Bluetooth версии 5.1 для надежной и быстрой передачи данных без задержек. Клавиатура с подсветкой обеспечивает удобство работы в условиях недостаточной освещенности, а встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует безопасность ваших данных. Отсутствие предустановленной операционной системы дает свободу выбора пользователю, позволяя установить ту, которая наиболее соответствует его потребностям. Этот ноутбук - идеальный выбор для профессионалов, которым требуется мощное, надежное и элегантное устройство.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV)