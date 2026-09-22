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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV)

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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 1
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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 4
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 5
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 6
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 7
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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 1
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 2
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  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 4
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 5
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 6
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 7
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 8
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 9
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729501
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV)

Ноутбуки Huawei - это сочетание изысканного дизайна и передовых технологий, обеспечивающее непревзойденное удобство и производительность. Один из таких примеров - модель с великолепной диагональю экрана 14 дюймов и впечатляющим разрешением 2880x1920 пикселей. Этот ноутбук идеально подходит для тех, кто ищет как эстетически привлекательное, так и высокоэффективное устройство. Благодаря тонкому алюминиевому корпусу, вес в 1,31 кг делает его легким и удобным для переноски, что позволяет работать в любом месте. Сенсорный экран с OLED матрицей обеспечивает яркие, насыщенные цвета и отличные углы обзора, что идеально подходит для творческой работы и мультимедиаразвлечений. Мощность устройства обеспечивается процессором от Intel и 32 Гб оперативной памяти, что позволяет запускать множество приложений одновременно без потери производительности. Для хранения больших объемов данных предусмотрен SSD объемом 1024 Гб, который гарантирует быстрый доступ и надежное хранение данных. Ноутбук поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и оснащен Bluetooth версии 5.1 для надежной и быстрой передачи данных без задержек. Клавиатура с подсветкой обеспечивает удобство работы в условиях недостаточной освещенности, а встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует безопасность ваших данных. Отсутствие предустановленной операционной системы дает свободу выбора пользователю, позволяя установить ту, которая наиболее соответствует его потребностям. Этот ноутбук - идеальный выбор для профессионалов, которым требуется мощное, надежное и элегантное устройство.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Huawei - это сочетание изысканного дизайна и передовых технологий, обеспечивающее непревзойденное удобство и производительность. Один из таких примеров - модель с великолепной диагональю экрана 14 дюймов и впечатляющим разрешением 2880x1920 пикселей. Этот ноутбук идеально подходит для тех, кто ищет как эстетически привлекательное, так и высокоэффективное устройство. Благодаря тонкому алюминиевому корпусу, вес в 1,31 кг делает его легким и удобным для переноски, что позволяет работать в любом месте. Сенсорный экран с OLED матрицей обеспечивает яркие, насыщенные цвета и отличные углы обзора, что идеально подходит для творческой работы и мультимедиаразвлечений. Мощность устройства обеспечивается процессором от Intel и 32 Гб оперативной памяти, что позволяет запускать множество приложений одновременно без потери производительности. Для хранения больших объемов данных предусмотрен SSD объемом 1024 Гб, который гарантирует быстрый доступ и надежное хранение данных. Ноутбук поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и оснащен Bluetooth версии 5.1 для надежной и быстрой передачи данных без задержек. Клавиатура с подсветкой обеспечивает удобство работы в условиях недостаточной освещенности, а встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует безопасность ваших данных. Отсутствие предустановленной операционной системы дает свободу выбора пользователю, позволяя установить ту, которая наиболее соответствует его потребностям. Этот ноутбук - идеальный выбор для профессионалов, которым требуется мощное, надежное и элегантное устройство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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