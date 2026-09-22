Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP)
**Ноутбук Huawei MateBook 14 — стиль и высокая производительность в зелёном корпусе!** Ищете мощный и стильный ноутбук? Huawei MateBook 14 — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook 14?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 5 125H с 14 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск приложений и достаточно места для хранения файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1920 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит яркие и насыщенные цвета, а также плавность изображения. Диагональ экрана — 14,2 дюйма. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,3 кг — ноутбук легко брать с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** зелёный корпус из алюминия выглядит элегантно и современно. **Дополнительные преимущества:** * сенсорный экран — удобство управления; * глянцевая поверхность экрана — улучшенная цветопередача; * русская раскладка клавиатуры — комфортно для работы и общения. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С Huawei MateBook 14 вы получите мощный инструмент для работы, учёбы и развлечений!
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP)