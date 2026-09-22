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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW)

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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 1
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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 3
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 4
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 5
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 6
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 7
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 8
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 9
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 2
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 3
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 4
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 5
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 6
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 7
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 8
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 9
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729499
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
1.49

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW)

**Ноутбук Huawei MateBook 14 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Huawei MateBook 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook 14?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 155H с базовой частотой 3,8 ГГц и частотой в режиме Boost до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 позволят вам одновременно запускать несколько приложений без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель объёмом 1 ТБ (тип M.2) гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1920 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит вам яркие и насыщенные цвета, а также плавность изображения. Диагональ экрана — 14,2 дюйма. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,3 кг) и стильный ноутбук в сером корпусе из алюминия легко взять с собой в дорогу или на встречу. **Дополнительные преимущества:** * сенсорный экран для удобного управления; * глянцевая поверхность экрана; * интегрированная видеокарта Intel Arc Graphics; * русская раскладка клавиатуры. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ноутбуком Huawei MateBook 14 вы получите мощный инструмент для работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте качество и стиль!

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Huawei MateBook 14 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Huawei MateBook 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook 14?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 155H с базовой частотой 3,8 ГГц и частотой в режиме Boost до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 позволят вам одновременно запускать несколько приложений без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель объёмом 1 ТБ (тип M.2) гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1920 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит вам яркие и насыщенные цвета, а также плавность изображения. Диагональ экрана — 14,2 дюйма. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,3 кг) и стильный ноутбук в сером корпусе из алюминия легко взять с собой в дорогу или на встречу. **Дополнительные преимущества:** * сенсорный экран для удобного управления; * глянцевая поверхность экрана; * интегрированная видеокарта Intel Arc Graphics; * русская раскладка клавиатуры. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ноутбуком Huawei MateBook 14 вы получите мощный инструмент для работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте качество и стиль!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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