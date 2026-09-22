Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW)
**Ноутбук Huawei MateBook 14 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Huawei MateBook 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook 14?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 155H с базовой частотой 3,8 ГГц и частотой в режиме Boost до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 позволят вам одновременно запускать несколько приложений без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель объёмом 1 ТБ (тип M.2) гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1920 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит вам яркие и насыщенные цвета, а также плавность изображения. Диагональ экрана — 14,2 дюйма. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,3 кг) и стильный ноутбук в сером корпусе из алюминия легко взять с собой в дорогу или на встречу. **Дополнительные преимущества:** * сенсорный экран для удобного управления; * глянцевая поверхность экрана; * интегрированная видеокарта Intel Arc Graphics; * русская раскладка клавиатуры. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ноутбуком Huawei MateBook 14 вы получите мощный инструмент для работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте качество и стиль!
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 7 155H/32Gb/SSD1Tb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg (53014MTW)