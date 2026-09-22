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Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN)

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Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN) - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MagicBook X16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN) - фото 2
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN) - фото 3
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN) - фото 4
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN) - фото 5
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN) - фото 6
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN) - фото 7
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN) - фото 8
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN) - фото 9
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729497
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MagicBook X16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
2.48

Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN)

Ноутбук Honor — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, созданное для тех, кто ценит производительность и элегантность в одном устройстве. **Элегантный серый корпус** подчеркивает современный и утонченный внешний вид, делая этот ноутбук идеальным спутником как в офисе, так и дома. **16-дюймовый экран** с разрешением 1920x1200 на базе **IPS-матрицы** обеспечивает яркие и четкие изображения, а частота обновления 60 Гц делает просмотр видео гладким и приятным. Под капотом устройства находится мощный процессор **Intel Core Ultra 5** с частотой 1,2 ГГц и 14 ядрами. Эта комбинация обеспечивает высокую производительность, позволяя эффективно выполнять многозадачные операции и справляться с ресурсоемкими приложениями. Ключевая особенность этого ноутбука — это **16 Гб оперативной памяти LPDDR5x**, что гарантирует быструю и плавную работу всех приложений. Вместительный **SSD на 1024 Гб** позволяет хранить все необходимые файлы, от важных документов до развлекательного контента, обеспечивая при этом мгновенный доступ к данным. Несмотря на то, что ноутбук продается без предустановленной операционной системы, это предоставляет пользователям свободу выбора и возможность установить программное обеспечение по своему усмотрению, отвечающее индивидуальным требованиям. Этот ноутбук Honor — отличный выбор для пользователей, ищущих надежное и мощное устройство для разнообразных задач, от работы до развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MagicBook X16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Honor — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, созданное для тех, кто ценит производительность и элегантность в одном устройстве. **Элегантный серый корпус** подчеркивает современный и утонченный внешний вид, делая этот ноутбук идеальным спутником как в офисе, так и дома. **16-дюймовый экран** с разрешением 1920x1200 на базе **IPS-матрицы** обеспечивает яркие и четкие изображения, а частота обновления 60 Гц делает просмотр видео гладким и приятным. Под капотом устройства находится мощный процессор **Intel Core Ultra 5** с частотой 1,2 ГГц и 14 ядрами. Эта комбинация обеспечивает высокую производительность, позволяя эффективно выполнять многозадачные операции и справляться с ресурсоемкими приложениями. Ключевая особенность этого ноутбука — это **16 Гб оперативной памяти LPDDR5x**, что гарантирует быструю и плавную работу всех приложений. Вместительный **SSD на 1024 Гб** позволяет хранить все необходимые файлы, от важных документов до развлекательного контента, обеспечивая при этом мгновенный доступ к данным. Несмотря на то, что ноутбук продается без предустановленной операционной системы, это предоставляет пользователям свободу выбора и возможность установить программное обеспечение по своему усмотрению, отвечающее индивидуальным требованиям. Этот ноутбук Honor — отличный выбор для пользователей, ищущих надежное и мощное устройство для разнообразных задач, от работы до развлечений.
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Отзывы


Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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