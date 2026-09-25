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Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP)

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Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP) - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MagicBook X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP) - фото 4
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP) - фото 5
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP) - фото 6
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP) - фото 7
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP) - фото 8
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP) - фото 9
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729495
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MagicBook X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х6
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP)

Honor представляет новый ноутбук, сочетающий в себе элегантный дизайн и впечатляющие технические характеристики для работы и развлечений. Этот серый ноутбук оснащен операционной системой Windows 11 Home, которая обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и богатые возможности персонализации. Основой устройства служит процессор Intel Core Ultra 5 с 14 ядрами и тактовой частотой 1,2 ГГц, что обеспечивает плавную и эффективную работу даже с ресурсоемкими задачами. 16 Гб оперативной памяти типа LPDDR5x способствуют быстрой обработке данных и обеспечивают многозадачность без задержек. 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 оснащен матрицей IPS, что гарантирует яркие цвета и широкие углы обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что подходит для комфортного просмотра контента и повседневной работы. Встроенная видеокарта справляется с потоковой передачей видео и выполнением стандартных графических задач, а вместительный SSD-накопитель объемом 512 Гб предоставляет достаточно пространства для хранения важных файлов и приложений. Этот ноутбук Honor станет надежным помощником как для работы, так и для отдыха, предлагая идеальный баланс между производительностью и стилем.

Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MagicBook X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Honor представляет новый ноутбук, сочетающий в себе элегантный дизайн и впечатляющие технические характеристики для работы и развлечений. Этот серый ноутбук оснащен операционной системой Windows 11 Home, которая обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и богатые возможности персонализации. Основой устройства служит процессор Intel Core Ultra 5 с 14 ядрами и тактовой частотой 1,2 ГГц, что обеспечивает плавную и эффективную работу даже с ресурсоемкими задачами. 16 Гб оперативной памяти типа LPDDR5x способствуют быстрой обработке данных и обеспечивают многозадачность без задержек. 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 оснащен матрицей IPS, что гарантирует яркие цвета и широкие углы обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что подходит для комфортного просмотра контента и повседневной работы. Встроенная видеокарта справляется с потоковой передачей видео и выполнением стандартных графических задач, а вместительный SSD-накопитель объемом 512 Гб предоставляет достаточно пространства для хранения важных файлов и приложений. Этот ноутбук Honor станет надежным помощником как для работы, так и для отдыха, предлагая идеальный баланс между производительностью и стилем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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