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Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD)

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Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 9
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 10
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 4
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  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
145 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729494
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х10
Вес, кг.
3.69

Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD)

**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A18 GA83H! Высокая производительность и впечатляющие визуальные характеристики сделают ваш игровой опыт незабываемым. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 7 (8 ядер, базовая частота — 3,8 ГГц, в режиме Boost — до 5,1 ГГц) обеспечивает высокую скорость работы и позволяет справляться с многозадачностью. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — для быстрой и плавной работы даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Хранилище:** SSD 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка операционной системы и приложений. * **Графическая карта:** дискретная NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц — чёткое и яркое изображение, плавные динамичные сцены. * **Матовая поверхность экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * русский язык раскладки клавиатуры и наличие цифрового блока — удобство при работе и играх; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета (вес — всего 2,8 кг) — ноутбук удобно брать с собой. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком Gigabyte Gaming A18 GA83H вы получите не только высокую производительность, но и стильный дизайн, который подчеркнёт вашу индивидуальность. Не упустите шанс обновить свой игровой арсенал!

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A18 GA83H! Высокая производительность и впечатляющие визуальные характеристики сделают ваш игровой опыт незабываемым. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 7 (8 ядер, базовая частота — 3,8 ГГц, в режиме Boost — до 5,1 ГГц) обеспечивает высокую скорость работы и позволяет справляться с многозадачностью. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — для быстрой и плавной работы даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Хранилище:** SSD 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка операционной системы и приложений. * **Графическая карта:** дискретная NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц — чёткое и яркое изображение, плавные динамичные сцены. * **Матовая поверхность экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * русский язык раскладки клавиатуры и наличие цифрового блока — удобство при работе и играх; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета (вес — всего 2,8 кг) — ноутбук удобно брать с собой. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком Gigabyte Gaming A18 GA83H вы получите не только высокую производительность, но и стильный дизайн, который подчеркнёт вашу индивидуальность. Не упустите шанс обновить свой игровой арсенал!
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Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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