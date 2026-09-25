Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD)
**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A18 GA83H! Высокая производительность и впечатляющие визуальные характеристики сделают ваш игровой опыт незабываемым. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 7 с 8 ядрами, базовая частота — 3,8 ГГц, в режиме Boost — до 5,1 ГГц. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — для быстрой и плавной работы. * **Хранилище:** SSD 512 ГБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая производительность в играх. * **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц — чёткое и плавное изображение. * **Матовая поверхность экрана** — минимизирует блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * Русская раскладка клавиатуры с цифровым блоком — удобство при работе и играх. * Сетевой интерфейс RJ-45 — стабильное проводное подключение к сети. * Чёрный цвет корпуса — стильный и лаконичный дизайн. * Вес всего 2,8 кг — ноутбук легко взять с собой. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы можете установить ту, которая подходит именно вам. Выберите Gigabyte Gaming A18 GA83H и откройте для себя новые горизонты в мире игр!
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD)