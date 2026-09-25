Top.Mail.Ru
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 9
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 10
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 450 руб. 
Начислим 1944 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729493
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD)
121 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD)

**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A18 GA83H! Высокая производительность и впечатляющие визуальные характеристики сделают ваш игровой опыт незабываемым. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 7 с 8 ядрами, базовая частота — 3,8 ГГц, в режиме Boost — до 5,1 ГГц. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — для быстрой и плавной работы. * **Хранилище:** SSD 512 ГБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая производительность в играх. * **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц — чёткое и плавное изображение. * **Матовая поверхность экрана** — минимизирует блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * Русская раскладка клавиатуры с цифровым блоком — удобство при работе и играх. * Сетевой интерфейс RJ-45 — стабильное проводное подключение к сети. * Чёрный цвет корпуса — стильный и лаконичный дизайн. * Вес всего 2,8 кг — ноутбук легко взять с собой. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы можете установить ту, которая подходит именно вам. Выберите Gigabyte Gaming A18 GA83H и откройте для себя новые горизонты в мире игр!

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A18 GA83H! Высокая производительность и впечатляющие визуальные характеристики сделают ваш игровой опыт незабываемым. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 7 с 8 ядрами, базовая частота — 3,8 ГГц, в режиме Boost — до 5,1 ГГц. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — для быстрой и плавной работы. * **Хранилище:** SSD 512 ГБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая производительность в играх. * **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц — чёткое и плавное изображение. * **Матовая поверхность экрана** — минимизирует блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * Русская раскладка клавиатуры с цифровым блоком — удобство при работе и играх. * Сетевой интерфейс RJ-45 — стабильное проводное подключение к сети. * Чёрный цвет корпуса — стильный и лаконичный дизайн. * Вес всего 2,8 кг — ноутбук легко взять с собой. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы можете установить ту, которая подходит именно вам. Выберите Gigabyte Gaming A18 GA83H и откройте для себя новые горизонты в мире игр!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC93SD) - по цене 121450 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...