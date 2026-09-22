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Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD)

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Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 9
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 10
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729492
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х10
Вес, кг.
4.6

Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD)

**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A18 GA83H! Высокая производительность и впечатляющие графические возможности сделают ваш игровой опыт незабываемым. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 7 с 8 ядрами, базовая частота — 3,8 ГГц, в режиме Boost — до 5,1 ГГц. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — для быстрой и стабильной работы. * **Хранилище:** SSD 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и плавный геймплей. * **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц — чёткое и яркое изображение. * **Матовая поверхность экрана** — минимизирует блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. * **Клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой** — удобство при вводе данных и играх. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета из прочного пластика; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (76 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. Ноутбук не имеет предустановленной операционной системы — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С Gigabyte Gaming A18 GA83H вы получите не только высокую производительность, но и стильный гаджет, который подчеркнёт ваш вкус. Идеальный выбор для геймеров и тех, кто ценит мощность и качество!

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A18 GA83H! Высокая производительность и впечатляющие графические возможности сделают ваш игровой опыт незабываемым. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 7 с 8 ядрами, базовая частота — 3,8 ГГц, в режиме Boost — до 5,1 ГГц. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — для быстрой и стабильной работы. * **Хранилище:** SSD 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и плавный геймплей. * **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц — чёткое и яркое изображение. * **Матовая поверхность экрана** — минимизирует блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. * **Клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой** — удобство при вводе данных и играх. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета из прочного пластика; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (76 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. Ноутбук не имеет предустановленной операционной системы — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С Gigabyte Gaming A18 GA83H вы получите не только высокую производительность, но и стильный гаджет, который подчеркнёт ваш вкус. Идеальный выбор для геймеров и тех, кто ценит мощность и качество!
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Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3THK3KZC94SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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