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Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16"/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16"/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0)

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Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 8
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 9
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16&quot;/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729490
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х7
Вес, кг.
1.8

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16"/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0)

Ноутбук Asus представляет собой современное устройство, объединяющее в себе стильный дизайн и высокую производительность. Его серый корпус из пластика не только легкий, весом всего 1,8 кг, но и достаточно прочный, что делает его удобным в переноске и подходящим для ежедневного использования. Дисплей ноутбука имеет диагональ 16 дюймов с разрешением 1920x1200, что обеспечивает яркое и четкое изображение. IPS-матрица улучшает цветопередачу и углы обзора, а частота обновления экрана 144 Гц делает его отличным выбором для геймеров и любителей динамичного контента. Внутри установлена одна из последних моделей процессора Intel Core i5, обеспечивая быструю и плавную работу устройства. Поддержка оперативной памяти DDR5 гарантирует отличную производительность даже при выполнении ресурсоемких задач. Ноутбук оснащен клавиатурой с подсветкой, что делает его использование комфортным в условиях низкой освещенности. Хотя устройство поставляется без предустановленной операционной системы, это дает пользователям свободу выбора и возможность установить понравившееся программное обеспечение. Эта модель ноутбука Asus станет надежным помощником как для работы, так и для развлечений, предлагая баланс между функциональностью и эстетикой.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16"/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus представляет собой современное устройство, объединяющее в себе стильный дизайн и высокую производительность. Его серый корпус из пластика не только легкий, весом всего 1,8 кг, но и достаточно прочный, что делает его удобным в переноске и подходящим для ежедневного использования. Дисплей ноутбука имеет диагональ 16 дюймов с разрешением 1920x1200, что обеспечивает яркое и четкое изображение. IPS-матрица улучшает цветопередачу и углы обзора, а частота обновления экрана 144 Гц делает его отличным выбором для геймеров и любителей динамичного контента. Внутри установлена одна из последних моделей процессора Intel Core i5, обеспечивая быструю и плавную работу устройства. Поддержка оперативной памяти DDR5 гарантирует отличную производительность даже при выполнении ресурсоемких задач. Ноутбук оснащен клавиатурой с подсветкой, что делает его использование комфортным в условиях низкой освещенности. Хотя устройство поставляется без предустановленной операционной системы, это дает пользователям свободу выбора и возможность установить понравившееся программное обеспечение. Эта модель ноутбука Asus станет надежным помощником как для работы, так и для развлечений, предлагая баланс между функциональностью и эстетикой.
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Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16"/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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