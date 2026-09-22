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Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001)

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Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 1
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 2
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 3
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 4
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 5
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 6
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 7
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 8
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 9
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Acer Predator Neo 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 9
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729487
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator Neo 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х9
Вес, кг.
6.01

Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001)

**Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH** — это мощная игровая машина, которая подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с требовательными приложениями. **Основные характеристики:** * Процессор: Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами и базовой частотой 2,7 ГГц, в режиме Boost частота достигает 5,4 ГГц. * Память: 32 ГБ DDR5 с частотой 6400 МГц. * Накопитель: SSD 2 ТБ формата M.2 для быстрой загрузки системы и приложений. * Видеокарта: дискретная NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков с 12 ГБ видеопамяти GDDR7. * Экран: 16 дюймов, разрешение 2560 x 1600 пикселей, тип матрицы IPS, частота обновления 240 Гц, матовая поверхность. * Аккумулятор: энергоёмкость 90 Вт*ч. Дополнительные особенности: * Игровой ноутбук с чёрным корпусом из пластика. * Клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком. * Один порт Thunderbolt. * Картридер для microSD. * Сетевой интерфейс RJ-45. Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и качество изображения. Без предустановленной операционной системы вы можете выбрать ту, что подходит вам больше всего.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator Neo 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH** — это мощная игровая машина, которая подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с требовательными приложениями. **Основные характеристики:** * Процессор: Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами и базовой частотой 2,7 ГГц, в режиме Boost частота достигает 5,4 ГГц. * Память: 32 ГБ DDR5 с частотой 6400 МГц. * Накопитель: SSD 2 ТБ формата M.2 для быстрой загрузки системы и приложений. * Видеокарта: дискретная NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков с 12 ГБ видеопамяти GDDR7. * Экран: 16 дюймов, разрешение 2560 x 1600 пикселей, тип матрицы IPS, частота обновления 240 Гц, матовая поверхность. * Аккумулятор: энергоёмкость 90 Вт*ч. Дополнительные особенности: * Игровой ноутбук с чёрным корпусом из пластика. * Клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком. * Один порт Thunderbolt. * Картридер для microSD. * Сетевой интерфейс RJ-45. Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и качество изображения. Без предустановленной операционной системы вы можете выбрать ту, что подходит вам больше всего.
Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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