Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001)
**Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH** — это мощная игровая машина, которая подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с требовательными приложениями. **Основные характеристики:** * Процессор: Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами и базовой частотой 2,7 ГГц, в режиме Boost частота достигает 5,4 ГГц. * Память: 32 ГБ DDR5 с частотой 6400 МГц. * Накопитель: SSD 2 ТБ формата M.2 для быстрой загрузки системы и приложений. * Видеокарта: дискретная NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков с 12 ГБ видеопамяти GDDR7. * Экран: 16 дюймов, разрешение 2560 x 1600 пикселей, тип матрицы IPS, частота обновления 240 Гц, матовая поверхность. * Аккумулятор: энергоёмкость 90 Вт*ч. Дополнительные особенности: * Игровой ноутбук с чёрным корпусом из пластика. * Клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком. * Один порт Thunderbolt. * Картридер для microSD. * Сетевой интерфейс RJ-45. Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и качество изображения. Без предустановленной операционной системы вы можете выбрать ту, что подходит вам больше всего.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92NH Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (NH.QX4CD.001)