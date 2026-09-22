Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001)
**Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI** — это мощная игровая машина, которая подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с требовательными приложениями. **Основные характеристики:** * Процессор: Intel Core Ultra 7 255HX с 20 ядрами и базовой частотой 2,4 ГГц, в режиме Boost частота достигает 5,2 ГГц. * Оперативная память: 32 ГБ типа DDR5 с частотой 6400 МГц. * Накопитель: SSD объёмом 1 ТБ формата M.2. * Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7. * Экран: 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц. * Аккумулятор: энергоёмкость 76 Вт·ч. **Дополнительные особенности:** * Матовый экран, который предотвращает появление бликов и улучшает видимость в различных условиях освещения. * Цифровой блок клавиатуры для удобства работы с числами и дополнительными функциями. * Картридер для microSD, позволяющий быстро передавать данные с карт памяти. * Один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств и передачи данных на высокой скорости. * Сетевой интерфейс RJ-45 для проводного подключения к сети. Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI выполнен в чёрном цвете и оснащён клавиатурой с русской раскладкой. Операционная система не установлена, что даёт возможность выбрать и установить нужную вам ОС. Если вы ищете мощный и надёжный ноутбук для игр и работы с требовательными приложениями, то Acer Predator Helios Neo 16S AI — отличный выбор.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001)