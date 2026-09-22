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Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002)

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Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 1
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 2
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 3
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 4
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 5
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 6
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 7
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Acer Predator Helios Neo 16S AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 6
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 7
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
162 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729485
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator Helios Neo 16S AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х9
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002)

Ноутбуки Acer представляют собой мощные и универсальные устройства, идеально подходящие как для работы, так и для развлечений. Эта модель, произведенная в Китае, оснащена рядом современных характеристик, обеспечивающих высокую производительность и комфорт в использовании. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 2560x1600 пикселей, ноутбук предлагает четкое и яркое изображение, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, управление происходит комфортно благодаря удобной клавиатуре и точному тачпаду. Производительность устройства обеспечивается мощным процессором из серии Intel Core Ultra 9, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти позволяет справляться с любыми задачами, будь то многозадачность или ресурсоёмкие приложения. Объем SSD накопителя составляет впечатляющие 2048 Гб, что позволяет хранить большое количество данных и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Вес ноутбука составляет всего 2,3 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования и путешествий. Корпус из прочного пластика обеспечивает надежную защиту при повседневной эксплуатации. Также устройство оснащено современной версией Bluetooth v5.4, что обеспечивает надежное беспроводное подключение с периферийными устройствами. Ноутбук предоставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователям возможность самостоятельно выбрать и установить программное обеспечение, соответствующее их личным предпочтениям и требованиям к работе. Эта модель Acer — идеальный вариант для тех, кто ищет комбинацию мощности, надежности и большого объема хранилища, удовлетворяющего запросам современных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator Helios Neo 16S AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Acer представляют собой мощные и универсальные устройства, идеально подходящие как для работы, так и для развлечений. Эта модель, произведенная в Китае, оснащена рядом современных характеристик, обеспечивающих высокую производительность и комфорт в использовании. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 2560x1600 пикселей, ноутбук предлагает четкое и яркое изображение, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, управление происходит комфортно благодаря удобной клавиатуре и точному тачпаду. Производительность устройства обеспечивается мощным процессором из серии Intel Core Ultra 9, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти позволяет справляться с любыми задачами, будь то многозадачность или ресурсоёмкие приложения. Объем SSD накопителя составляет впечатляющие 2048 Гб, что позволяет хранить большое количество данных и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Вес ноутбука составляет всего 2,3 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования и путешествий. Корпус из прочного пластика обеспечивает надежную защиту при повседневной эксплуатации. Также устройство оснащено современной версией Bluetooth v5.4, что обеспечивает надежное беспроводное подключение с периферийными устройствами. Ноутбук предоставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователям возможность самостоятельно выбрать и установить программное обеспечение, соответствующее их личным предпочтениям и требованиям к работе. Эта модель Acer — идеальный вариант для тех, кто ищет комбинацию мощности, надежности и большого объема хранилища, удовлетворяющего запросам современных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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