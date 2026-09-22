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Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A)

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Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 1
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 2
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 3
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 4
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 5
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Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 7
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 8
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 9
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 10
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 11
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 1
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 2
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 3
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 4
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 5
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 6
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 7
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 8
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 9
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 10
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 11
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729482
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
288V
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
65 Вт*час:
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х28х7
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A)

**Ноутбук Acer Swift Go 14 AI — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который объединит в себе высокую производительность, стильный дизайн и передовые технологии? Acer Swift Go 14 AI — идеальный выбор для тех, кто ценит качество и не готов идти на компромиссы. **Почему стоит выбрать Acer Swift Go 14 AI?** - **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 288V обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. - **Достаточно памяти для любых задач:** 32 ГБ оперативной памяти позволят вам работать в многозадачном режиме без потери производительности. - **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ даст возможность хранить большое количество файлов и приложений, а также ускорит загрузку операционной системы и программ. - **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. - **Компактность и портативность:** вес всего 1,25 кг и стильный синий корпус делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. Acer Swift Go 14 AI — это ноутбук, который поможет вам быть продуктивным в любой ситуации. Независимо от того, работаете ли вы с документами, смотрите фильмы или играете в игры, этот ноутбук обеспечит вам высокую производительность и комфорт. Не упустите шанс приобрести Acer Swift Go 14 AI и насладиться всеми преимуществами современного ноутбука!

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Развернуть
Модель процессора
288V
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
65 Вт*час:
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Swift Go 14 AI — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который объединит в себе высокую производительность, стильный дизайн и передовые технологии? Acer Swift Go 14 AI — идеальный выбор для тех, кто ценит качество и не готов идти на компромиссы. **Почему стоит выбрать Acer Swift Go 14 AI?** - **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 288V обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. - **Достаточно памяти для любых задач:** 32 ГБ оперативной памяти позволят вам работать в многозадачном режиме без потери производительности. - **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ даст возможность хранить большое количество файлов и приложений, а также ускорит загрузку операционной системы и программ. - **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. - **Компактность и портативность:** вес всего 1,25 кг и стильный синий корпус делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. Acer Swift Go 14 AI — это ноутбук, который поможет вам быть продуктивным в любой ситуации. Независимо от того, работаете ли вы с документами, смотрите фильмы или играете в игры, этот ноутбук обеспечит вам высокую производительность и комфорт. Не упустите шанс приобрести Acer Swift Go 14 AI и насладиться всеми преимуществами современного ноутбука!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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