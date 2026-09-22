Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001)
**Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D: стиль и высокая производительность** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Acer Swift Go 16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Acer Swift Go 16?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 5 226V обеспечивает высокую скорость работы и позволяет справляться с многозадачностью. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ — достаточно для smooth-работы даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ даёт возможность хранить большое количество файлов и обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением WUXGA+ (2048 x 1280) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,52 кг позволяет легко брать ноутбук с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** чёрный цвет корпуса придаст вашему рабочему месту элегантность и современность. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт вам свободу выбора и возможность настроить устройство под свои нужды. С Acer Swift Go 16 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core Ultra 5, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001)