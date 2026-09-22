Top.Mail.Ru
Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 1
Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 2
Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 3
Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 4
Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 5
Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 6
Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 7
Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 8
Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 9
Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Swift Go 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 9
  • Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729481
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Go 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
65 Вт*час
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х8
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001)

**Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D: стиль и высокая производительность** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Acer Swift Go 16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Acer Swift Go 16?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 5 226V обеспечивает высокую скорость работы и позволяет справляться с многозадачностью. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ — достаточно для smooth-работы даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ даёт возможность хранить большое количество файлов и обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением WUXGA+ (2048 x 1280) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,52 кг позволяет легко брать ноутбук с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** чёрный цвет корпуса придаст вашему рабочему месту элегантность и современность. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт вам свободу выбора и возможность настроить устройство под свои нужды. С Acer Swift Go 16 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Go 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
65 Вт*час
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D: стиль и высокая производительность** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Acer Swift Go 16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Acer Swift Go 16?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 5 226V обеспечивает высокую скорость работы и позволяет справляться с многозадачностью. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ — достаточно для smooth-работы даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ даёт возможность хранить большое количество файлов и обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением WUXGA+ (2048 x 1280) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,52 кг позволяет легко брать ноутбук с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** чёрный цвет корпуса придаст вашему рабочему месту элегантность и современность. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт вам свободу выбора и возможность настроить устройство под свои нужды. С Acer Swift Go 16 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Swift Go 16 SFG16-74-568D Intel Core Ultra 5 226V/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA+/2048x1280/120Hz/NoOS/Black/1.52kg (NX.JNMCD.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...