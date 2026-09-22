Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003)
**Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 — стиль и высокая производительность в лёгком корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Acer Aspire Go 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Acer Aspire Go 14?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 7 155H обеспечит быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ позволят справляться с требовательными задачами без замедлений. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует чёткой и насыщенной картинкой. * **Лёгкость и портативность:** вес всего 1,49 кг позволяет легко брать ноутбук с собой в дорогу, на учёбу или в офис. * **Стильный дизайн:** корпус цвета «Iron» подчеркнёт ваш вкус и индивидуальность. С ноутбуком Acer Aspire Go 14 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003)