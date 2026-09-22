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Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003)

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Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729480
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х8
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003)

**Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 — стиль и высокая производительность в лёгком корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Acer Aspire Go 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Acer Aspire Go 14?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 7 155H обеспечит быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ позволят справляться с требовательными задачами без замедлений. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует чёткой и насыщенной картинкой. * **Лёгкость и портативность:** вес всего 1,49 кг позволяет легко брать ноутбук с собой в дорогу, на учёбу или в офис. * **Стильный дизайн:** корпус цвета «Iron» подчеркнёт ваш вкус и индивидуальность. С ноутбуком Acer Aspire Go 14 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 — стиль и высокая производительность в лёгком корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Acer Aspire Go 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Acer Aspire Go 14?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 7 155H обеспечит быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ позволят справляться с требовательными задачами без замедлений. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует чёткой и насыщенной картинкой. * **Лёгкость и портативность:** вес всего 1,49 кг позволяет легко брать ноутбук с собой в дорогу, на учёбу или в офис. * **Стильный дизайн:** корпус цвета «Iron» подчеркнёт ваш вкус и индивидуальность. С ноутбуком Acer Aspire Go 14 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!
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Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-71M-72H5 Intel Core Ultra 7 155H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Iron/1.49kg (NX.JFWCD.003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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