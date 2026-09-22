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Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003)

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Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729479
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х7
Вес, кг.
4.8

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003)

**Ноутбук Acer Nitro V 16S: мощь и стиль для настоящих геймеров!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Acer Nitro V 16S — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Acer Nitro V 16S?** - **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 обеспечивает высокую производительность и быстродействие. - **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти позволяют работать с несколькими приложениями одновременно без потери скорости. - **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. - **Графика на высшем уровне:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам невероятно реалистичную графику и плавную анимацию в играх. - **Потрясающий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) и частотой обновления 180 Гц обеспечивает чёткое и яркое изображение, а также плавность динамичных сцен. - **Стильный дизайн:** чёрный цвет корпуса и эргономичный дизайн делают этот ноутбук не только мощным, но и стильным аксессуаром. - **Портативность:** вес всего 2,1 кг позволяет легко брать ноутбук с собой в поездки и на встречи. С Acer Nitro V 16S вы получите не просто ноутбук, а настоящего мощного помощника, который справится с любыми задачами — от игр до профессиональной работы. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите Acer Nitro V 16S уже сегодня!

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Nitro V 16S: мощь и стиль для настоящих геймеров!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Acer Nitro V 16S — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Acer Nitro V 16S?** - **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 обеспечивает высокую производительность и быстродействие. - **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти позволяют работать с несколькими приложениями одновременно без потери скорости. - **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. - **Графика на высшем уровне:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам невероятно реалистичную графику и плавную анимацию в играх. - **Потрясающий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) и частотой обновления 180 Гц обеспечивает чёткое и яркое изображение, а также плавность динамичных сцен. - **Стильный дизайн:** чёрный цвет корпуса и эргономичный дизайн делают этот ноутбук не только мощным, но и стильным аксессуаром. - **Портативность:** вес всего 2,1 кг позволяет легко брать ноутбук с собой в поездки и на встречи. С Acer Nitro V 16S вы получите не просто ноутбук, а настоящего мощного помощника, который справится с любыми задачами — от игр до профессиональной работы. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите Acer Nitro V 16S уже сегодня!
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Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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