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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001)

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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729477
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х7
Вес, кг.
4.1

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001)

Ноутбук Acer — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он изготовлен в Китае, что гарантирует высокое качество сборки и материалов. Оборудованный новейшей версией Bluetooth 5.2, этот ноутбук обеспечивает стабильное беспроводное соединение с другими устройствами. Вес ноутбука составляет всего 2,1 кг, что делает его удобным для переноски и использования в дороге. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 и матрицей IPS предлагает потрясающие визуальные эффекты и широкие углы обзора, что особенно важно для работы с графикой и просмотра мультимедиа. Этот лэптоп оснащен 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 и SSD объемом 512 Гб, что обеспечивает быструю загрузку программ и хранения данных. Процессор от Intel гарантирует высокую производительность при выполнении самых различных задач. Также ноутбук оборудован встроенным кард-ридером, что значительно упрощает работу с картами памяти. Однако стоит отметить, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить наиболее подходящую для своих нужд. Наконец, его стильный черный цвет придаёт устройству современный и элегантный вид, который будет уместен как в офисном пространстве, так и дома. Ноутбук Acer — это надежный выбор для тех, кто ценит высокое качество и функциональность.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он изготовлен в Китае, что гарантирует высокое качество сборки и материалов. Оборудованный новейшей версией Bluetooth 5.2, этот ноутбук обеспечивает стабильное беспроводное соединение с другими устройствами. Вес ноутбука составляет всего 2,1 кг, что делает его удобным для переноски и использования в дороге. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 и матрицей IPS предлагает потрясающие визуальные эффекты и широкие углы обзора, что особенно важно для работы с графикой и просмотра мультимедиа. Этот лэптоп оснащен 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 и SSD объемом 512 Гб, что обеспечивает быструю загрузку программ и хранения данных. Процессор от Intel гарантирует высокую производительность при выполнении самых различных задач. Также ноутбук оборудован встроенным кард-ридером, что значительно упрощает работу с картами памяти. Однако стоит отметить, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить наиболее подходящую для своих нужд. Наконец, его стильный черный цвет придаёт устройству современный и элегантный вид, который будет уместен как в офисном пространстве, так и дома. Ноутбук Acer — это надежный выбор для тех, кто ценит высокое качество и функциональность.
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Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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