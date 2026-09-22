Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001)
**Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF** — мощный игровой девайс, который подойдёт не только для игр, но и для работы с ресурсоёмкими приложениями. **Основные характеристики:** * Процессор: Intel Core 5 210H с 8 ядрами, базовая частота — 2,2 ГГц, в режиме Boost — до 4,8 ГГц. * Оперативная память: 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц. * Накопитель: SSD 1 ТБ формата M.2 для быстрой загрузки системы и приложений. * Видеокарта: дискретная NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7. * Экран: 16 дюймов, разрешение 2560 x 1600 пикселей, тип матрицы — IPS, частота обновления 180 Гц, матовая поверхность. * Аккумулятор: энергоёмкость 76 Вт·ч. Среди других особенностей модели — наличие картридера для microSD, сетевого интерфейса RJ-45, цифрового блока клавиатуры. Клавиатура с русской раскладкой. Стильный чёрный корпус из пластика придаёт ноутбуку Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF современный вид. Операционная система не установлена — вы можете выбрать ту, что подходит вам больше всего. Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF — отличный выбор для тех, кто ищет мощный и надёжный ноутбук для игр и работы.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001)