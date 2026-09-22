Top.Mail.Ru
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro V 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 320 руб. 
Начислим 2166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729474
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005)
135 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х33х7
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005)

Ноутбуки Acer являются мощными устройствами, предназначенными для пользователей, которым важна производительность и комфорт. Эта модель изготовлена в Китае, минималистичный и стильный корпус выполнен из пластика, что делает его визуально привлекательным и практичным. Основные характеристики этой модели включают в себя внушительный 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающий четкость и насыщенность изображения, что делает его идеальным выбором для работы с графикой и мультимедиа развлечений. Однако сенсорный экран отсутствует, поэтому навигация осуществляется традиционными методами. Внутренние компоненты ноутбука впечатляют: под капотом расположен процессор AMD серии Ryzen 7, который обеспечивает молниеносную работу устройства в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен SSD емкостью 1024 ГБ, что позволяет хранить большой объем информации и ускоряет запуск приложений. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, это дает пользователям свободу выбора ПО, наиболее соответствующего их нуждам. Ноутбук оснащен современной технологией Bluetooth версии 5.3, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Вес ноутбука составляет 2,71 кг, что делает его портативным решением для пользователей, которые всегда в движении. Встроенный кард-ридер добавляет удобства при работе с картами памяти. Дополнительными приятными особенностями являются наличие подсветки клавиатуры, что обеспечивает комфортную работу в условиях недостаточного освещения. Этот ноутбук - это надежный помощник в работе и отличный выбор для любителей высококачественных технологий.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Acer являются мощными устройствами, предназначенными для пользователей, которым важна производительность и комфорт. Эта модель изготовлена в Китае, минималистичный и стильный корпус выполнен из пластика, что делает его визуально привлекательным и практичным. Основные характеристики этой модели включают в себя внушительный 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающий четкость и насыщенность изображения, что делает его идеальным выбором для работы с графикой и мультимедиа развлечений. Однако сенсорный экран отсутствует, поэтому навигация осуществляется традиционными методами. Внутренние компоненты ноутбука впечатляют: под капотом расположен процессор AMD серии Ryzen 7, который обеспечивает молниеносную работу устройства в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен SSD емкостью 1024 ГБ, что позволяет хранить большой объем информации и ускоряет запуск приложений. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, это дает пользователям свободу выбора ПО, наиболее соответствующего их нуждам. Ноутбук оснащен современной технологией Bluetooth версии 5.3, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Вес ноутбука составляет 2,71 кг, что делает его портативным решением для пользователей, которые всегда в движении. Встроенный кард-ридер добавляет удобства при работе с картами памяти. Дополнительными приятными особенностями являются наличие подсветки клавиатуры, что обеспечивает комфортную работу в условиях недостаточного освещения. Этот ноутбук - это надежный помощник в работе и отличный выбор для любителей высококачественных технологий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005) - по цене 135320 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...