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Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002)

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Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 1
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 2
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 3
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 4
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 5
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 6
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 7
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Swift Air 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 6
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 7
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729473
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Air 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 880M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
2.3

Описание товара Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002)

Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002)

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Air 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 880M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 AMD Ryzen AI 7 350/16Gb/SSD1Tb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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