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Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001)

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Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001) - фото 1
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001) - фото 2
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001) - фото 3
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001) - фото 4
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001) - фото 5
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Swift Air 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 980 руб. 
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В наличии
Код товара: 729471
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Загружаем...
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Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001)
72 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Air 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*час
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001)

Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001)

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Air 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*час
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb/SSD512Gb/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJACD.001) - по цене 72980 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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