Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014)
Представляем вашему вниманию элегантную и функциональную мышь Logitech в стильном розовом цвете, которая станет идеальным выбором для пользователей, ценящих комфорт и современный дизайн. Эта универсальная мышь с беспроводным подключением через Bluetooth предлагает свободу действий благодаря радиусу действия до 10 метров, что делает её идеальной как для домашнего, так и для офисного использования. Мышь специально разработана для удобства использования как правой, так и левой рукой, что делает её отличным выбором для любых пользователей. Оснащенная бесшумными кнопками, она позволяет работать в тишине без отвлекающих звуков щелчков, создавая комфортную атмосферу как для работы, так и для игр. Оптический сенсор с разрешением до 4000 dpi гарантирует точное и плавное слежение, что обеспечивает высокую точность и отзывчивость при использовании. Это позволяет эффективно справляться как с повседневными задачами, так и с более сложными задачами, требующими точности. Устройство питается от одной батареи типа АА, что обеспечивает долгий срок службы и простоту замены. С весом всего 76 грамм, мышь остаётся портативной и легкой для транспортировки. Эта мышь от Logitech, произведенная в Китае, сочетает в себе новейшие технологии, стиль и удобство, удовлетворяя потребности самых требовательных пользователей.
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Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
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Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
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