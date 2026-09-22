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Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014)

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Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) - фото 5
Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) - фото 6
Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) - фото 5
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) - фото 6
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729430
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х13
Вес, кг.
1.39

Описание товара Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014)

Представляем вашему вниманию элегантную и функциональную мышь Logitech в стильном розовом цвете, которая станет идеальным выбором для пользователей, ценящих комфорт и современный дизайн. Эта универсальная мышь с беспроводным подключением через Bluetooth предлагает свободу действий благодаря радиусу действия до 10 метров, что делает её идеальной как для домашнего, так и для офисного использования. Мышь специально разработана для удобства использования как правой, так и левой рукой, что делает её отличным выбором для любых пользователей. Оснащенная бесшумными кнопками, она позволяет работать в тишине без отвлекающих звуков щелчков, создавая комфортную атмосферу как для работы, так и для игр. Оптический сенсор с разрешением до 4000 dpi гарантирует точное и плавное слежение, что обеспечивает высокую точность и отзывчивость при использовании. Это позволяет эффективно справляться как с повседневными задачами, так и с более сложными задачами, требующими точности. Устройство питается от одной батареи типа АА, что обеспечивает долгий срок службы и простоту замены. С весом всего 76 грамм, мышь остаётся портативной и легкой для транспортировки. Эта мышь от Logitech, произведенная в Китае, сочетает в себе новейшие технологии, стиль и удобство, удовлетворяя потребности самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350S Rose (910-007014)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию элегантную и функциональную мышь Logitech в стильном розовом цвете, которая станет идеальным выбором для пользователей, ценящих комфорт и современный дизайн. Эта универсальная мышь с беспроводным подключением через Bluetooth предлагает свободу действий благодаря радиусу действия до 10 метров, что делает её идеальной как для домашнего, так и для офисного использования. Мышь специально разработана для удобства использования как правой, так и левой рукой, что делает её отличным выбором для любых пользователей. Оснащенная бесшумными кнопками, она позволяет работать в тишине без отвлекающих звуков щелчков, создавая комфортную атмосферу как для работы, так и для игр. Оптический сенсор с разрешением до 4000 dpi гарантирует точное и плавное слежение, что обеспечивает высокую точность и отзывчивость при использовании. Это позволяет эффективно справляться как с повседневными задачами, так и с более сложными задачами, требующими точности. Устройство питается от одной батареи типа АА, что обеспечивает долгий срок службы и простоту замены. С весом всего 76 грамм, мышь остаётся портативной и легкой для транспортировки. Эта мышь от Logitech, произведенная в Китае, сочетает в себе новейшие технологии, стиль и удобство, удовлетворяя потребности самых требовательных пользователей.
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Доставка
Отзывы


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